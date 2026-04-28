Лекари спасиха две жени с автоимунен енцефалит след рядко усложнение от тумор

Екипи от пет болници в София работиха заедно при тежки случаи с неврологични нарушения

28 април 2026, 08:11
Броени дни преди началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия
Прокуратурата е започнала проверка срещу бившия шеф на ВАС
Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание
НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна
Кои са възможните кандидати за председател на парламента
Ще се раздели ли ПП-ДБ?
От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си
Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

Л екари от пет столични болници работиха като един екип и спасиха две млади жени в критично състояние. И двете са с форма на изключително рядко автоимунно заболяване и тежки неврологични нарушения. А всичко започва вследствие на доброкачествен тумор в яйчника, пише NOVA

Вече излекувани, Мадлен на 19 г. и Десислава на 39 г., днес се срещнаха със своите спасители. Това, оказва се, са специалисти от пет болници, които заедно работят по техните случаи.

"При двете е диагностициран автоимунен енцефалит. Те са объркани с промени в съзнанието", казва доц. д-р Йорданка Ямакова, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ "Александровска".

И при двете жени образувание в яйчника има отношение към развитието на този енцефалит. При Десислава всичко започва със силно главоболие. Следва загуба на краткосрочна памет.

"Влизането ми в болницата изобщо не е свързано с гинекологичния проблем, аз влизам с нервната система като проблем. Последните ми спомени са от зимата, от Коледа", споделя Десислава Груйчева. 

"Пациентката прекара 24 дни в клиниката, през целия период на лечение сме били до нея. Направихме скенер на цяло тяло, който установи наличието на тератом, за който по-късно е оперирана", заяви проф. Евгения Василева, началник на клиника по интензивно лечение на нервни болести УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ".

А през месец май, около абитуриентския ѝ бал, 18-годишната Мадлен развива грипоподобно състояние, отново свързано с главоболие, което прогресира в безсъние, гърчове, обърканост и халюцинации. 

"Малко температура и вече след това се превърна в безсъние, 5 нощи не спах и стигнахме до спешно отделение. Цялата ситуация не я помня, всичко ми е разказвано", разказва Мадлен Димитрова.

Накрая Мадлен изпада в кома. И при двата случая решаваща се оказват бързата диагностика и спешната операция. 

"Острото състояние, което можеше да отнеме техния живот, е свързано с производството на специфични вещества, които организмът открива и създава анти тела срещу нервната тъкан", коментира проф. д-р Атанас Йонков, директор на УМБАЛ "Александровска".

"Аз бях повикан да направим операцията по отстраняването на тези тумори и за щастие имаме две живи жени", каза проф. д-р Иван Костов, директор на болница "Майчин дом".

Източник: NOVA    
