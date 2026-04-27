Кои са възможните кандидати за председател на парламента

27 април 2026, 19:56
Ще се раздели ли ПП-ДБ?
От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си
Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива
ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент
24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин
След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание
Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Ч естта да открие първото заседание на 52-рото Народно събрание в четвъртък ще се падне на най-възрастният народен представител - Румен Миланов от „Прогресивна България“. 77-годишният депутат ще трябва да предаде поста на новоизбрания постоянен председател, който също ще бъде излъчен от редиците на формацията с лидер Румен Радев, предава NOVA.

Сред обсъжданите имена за поста вече се открояват няколко кандидатури. Една от тях е тази на Гълъб Донев, познат като служебен премиер в два последователни мандата. Други имена, които се коментират, са на Петър Витанов и юристът Янка Тянкова.

Очаква се да стане ясна и структурата на бъдещия кабинет. Според обсъжданите хипотези постът на министър-председател може да бъде поет от Румен Радев. Като възможен вицепремиер и социален министър отново се появява името на Гълъб Донев.

Сред останалите обсъждани кандидатури са Атанас Пеканов за ресор еврофондове, както и Иван Демерджиев, за когото се разглеждат опциите вътрешен или правосъден министър. Начело на Министерството на отбраната се спряга Димитър Стоянов, а на финансите - Стефан Белчев. За оглавяващ Министерството на регионалното развитие се обсъжда Иван Шишков, който вече е заемал този пост, докато за ресор "Околна среда и води" неофициално се коментира името на Росица Карамфилова. За министър на земеделието се спряга Явор Гечев, който към момента не е потвърдил, но и не е отрекъл възможността.

Тежка катастрофа на AM "Тракия"

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

Путин с първа предизбора реч в Русия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Разсекретени архиви и нови разследвания доказват, че модната икона Коко Шанел е била агент на нацисткия Абвер с псевдоним и мисии. Докато създава империя за елегантност, тя съзнателно сътрудничи на Хитлер и предава своите еврейски бизнес партньори

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Първият ми полет на правителствения "Еърбъс" беше с него, но съм превозвал Иван Костов, Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски, принца на Япония, разказва бившият шеф на Авиоотряд 28

Установиха занижена хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починала жена

Д-р Борис Дашков продължава да предлага забранената процедура

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

С удобната си височина и стабилна конструкция Restform Max създава усещане, близко до това на истинско легло

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

Дженифър Лопес изуми феновете със стоманена коремна преса и призна, че след развода с Бен Афлек се намира в своята „щастлива ера“. Звездата заложи на година почивка и дисциплина, за да се почувства за първи път истински свободна и уверена

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Според разследването той отишъл за риба

Снежна буря помете Москва в края на април

Анулирани полети и повалени дървета

„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“

Три години след трагедията Кристин Давуд разказва за деветте месеца чакане, отказа да приеме „смесено ДНК“ и защо е избрала да не мрази Стоктън Ръш, за да не му дава власт над живота си

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

Левит с пророчески думи преди събитието

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Защо пълзенето е най-добрата „фитнес тренировка“ за бебето и какви са рисковете от твърде ранното изправяне

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

Два от тях са от Ловеч, а другите два - от луковитското с. Бежаново

