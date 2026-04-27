Кои са възможните кандидати за председател на парламента

Ч естта да открие първото заседание на 52-рото Народно събрание в четвъртък ще се падне на най-възрастният народен представител - Румен Миланов от „Прогресивна България“. 77-годишният депутат ще трябва да предаде поста на новоизбрания постоянен председател, който също ще бъде излъчен от редиците на формацията с лидер Румен Радев, предава NOVA.

Сред обсъжданите имена за поста вече се открояват няколко кандидатури. Една от тях е тази на Гълъб Донев, познат като служебен премиер в два последователни мандата. Други имена, които се коментират, са на Петър Витанов и юристът Янка Тянкова.

Очаква се да стане ясна и структурата на бъдещия кабинет. Според обсъжданите хипотези постът на министър-председател може да бъде поет от Румен Радев. Като възможен вицепремиер и социален министър отново се появява името на Гълъб Донев.

Сред останалите обсъждани кандидатури са Атанас Пеканов за ресор еврофондове, както и Иван Демерджиев, за когото се разглеждат опциите вътрешен или правосъден министър. Начело на Министерството на отбраната се спряга Димитър Стоянов, а на финансите - Стефан Белчев. За оглавяващ Министерството на регионалното развитие се обсъжда Иван Шишков, който вече е заемал този пост, докато за ресор "Околна среда и води" неофициално се коментира името на Росица Карамфилова. За министър на земеделието се спряга Явор Гечев, който към момента не е потвърдил, но и не е отрекъл възможността.