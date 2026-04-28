НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

28 април 2026, 06:18
П редупреждение от първа степен – жълт код за слана е обявен за 10 области в страната за вторник, 28 април, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е в сила за: София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Търговище и Разград.

От НИМХ съветват при жълт код за всякакви опасности: Бъдете внимателни, следете актуалните прогнози за времето. Могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито.

Какво е слана

Сланата е метеорологично явление, при което по повърхността на земята, тревата, листата или други предмети се образуват тънки ледени кристали.

Как се образува?

Сланата е резултат от процес, наречен десублимация. Когато температурата на повърхността на предметите падне под 0°C, водната пара от въздуха около тях преминава директно в твърдо състояние (лед), без първо да се втечни.

За да се образува слана, обикновено са необходими няколко специфични условия:

  • Ясно небе: През нощта облаците действат като „одеяло“, което задържа топлината. Когато небето е ясно, топлината се излъчва обратно в космоса и повърхността на земята изстива много бързо.
  • Тихо време (без вятър): Вятърът разбърква въздушните слоеве и пречи на повърхността да се охлади достатъчно.
  • Висока влажност: Трябва да има достатъчно водни пари във въздуха, които да се превърнат в лед.
  • Ниска температура: Температурата на въздуха близо до земята трябва да бъде около или под нулата.

Защо е важна?

За земеделието: Сланата е опасна за селското стопанство, особено през пролетта или есента. Когато растенията са в период на цъфтеж или развитие, ледените кристали могат да повредят клетките им, което води до измръзване и унищожаване на реколтата.

Разлика с росата: Основната разлика е температурата. Ако температурата е над 0°C, водните пари се кондензират и се превръщат в капки вода (роса). Ако е под 0°C, те замръзват директно в лед (слана).

Накратко: Сланата е „ледената версия“ на росата, която се появява при ясни и студени нощи.

Източник: НИМХ

Прогноза за вторник, 28 април

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е близко до средното за месеца.

Във вторник ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 21°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 26 мин. и залязва в 20 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 57 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 45 мин. и изгрява в 17 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: три дни преди пълнолуние.

В сряда и четвъртък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда след обяд на места в Западна България, а привечер и в Северна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В четвъртък валежи ще има в цялата страна; повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°.

Източник: НИМХ    
