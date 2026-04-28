Два влака се сблъскаха в Индонезия, има жертви и ранени

Д ва влака се сблъскаха на гара край индонезийската столица снощи и загинаха най-малко седем души, предадоха "Франс прес" и "Асошиейтед прес".

Десетки жертви във влак, врязал се в друг

Ранени са 81 души, съобщи говорителят на държавната железопътна компания КАИ Анна Пурба. Двама души все още са затиснати в най-силно засегнатия вагон, утончиха властите.

Катастрофата станала на гара Бекаси Тимур, на около 25 км от столицата Джакарта, докато едната композиция била спряла.

"Полицията разследва причините за сблъсъка", каза пред журналисти началникът на местното управление Асеп Еди Сухери.

Кадри, излъчени по местната телевизия, и клипове в социалните мрежи показват пътници в паника на гарата, както и десетки хора, стичащи се да разберат повече за техните близки. Държавната железопътна компания се извини на клиентите си за инцидента.

Железопътните катастрофи в Индонезия са често явление заради остарялата железопътна мрежа. През януари 2024 г. два влака се сблъскаха в провинция Западна Ява, а тогава загинаха четирима души.