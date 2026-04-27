Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска

„В един момент Украйна ще подпише споразумение за прекратяване на огъня и в един момент, да се надяваме, ще има мирен договор с Русия. Тогава, може би, част от територията на Украйна ще престане да бъде украинска“, каза Мерц, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Германският канцлер смята, че ако украинският президент Володимир Зеленски иска да каже това на украинците и да си осигури подкрепата на мнозинството, трябва да се проведе референдум по въпроса.

Мерц: За членство на Украйна в ЕС от 1 януари догодина не може да става и дума

„Той трябва едновременно да каже на хората: „Отворих ви пътя към Европа“, предложи германският канцлер.

В същото време Мерц предупреди украинците да не се надяват на бързо присъединяване към ЕС. Той подчерта, че Украйна не може да се присъедини, докато войната с Русия продължава и, че Украйна трябва да отговаря на „строги критерии, включително тези, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията“.

„Зеленски имаше идеята да се присъедини към ЕС на 1 януари 2027 г. Това няма да проработи. Дори 1 януари 2028 г. е нереалистично“, каза Мерц.

Той предложи междинни стъпки, като например наблюдателна роля за Украйна в институциите на ЕС. Според него това е било подкрепено от много европейски лидери по време на срещата на върха в Кипър миналата седмица.

Париж: Украйна ще влезе в ЕС след 15-20 години

Днес Европейската комисия призовава държавите от ЕС бързо да вземат решение за начало на преговорите с Украйна за присъединяване.

"Украйна направи всичко необходимо за начало на преговорите, напредна по ключови реформи, отчитаме огромен напредък", каза говорител на ЕК и отбеляза, че нещата са готови на техническо равнище и сега решението е в ръцете на Съвета на ЕС.

"От месеци представители на ЕК поставят въпроса за това как да се подходи с въпроса за разширяването на ЕС", посочи говорителят.

Той добави, че приемането в ЕС на нови държави следва да остане основано на принципи и съобразно заслугите на кандидатите.