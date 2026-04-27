Свят

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

До края на тази година изискванията са само препоръчителни

27 април 2026, 18:42
Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция
Източник: iStock

Г ърция отлага влизането в сила на новата наредба за съдържанието на аптечките в колите и правилата ще се прилагат от началото на следващата година като задължителни, а до края на настоящата година са препоръчителни, предава БНР.

Първоначално те трябваше да станат задължителни от 18 юни. Времето за снабдяване с тях обаче се оказа кратко както за гръцките граждани, така и за чуждестранните туристи. Поради това изискването за нова аптечка със задължителни 16 артикула в нея ще влезе в сила от началото на следващата година.

Въпреки това властите препоръчват на шофьорите да се снабдят по-рано с всичко необходимо за оказване на първа помощ. Новият комплект аптечка за първа помощ трябва да отговаря на европейските технически изисквания. В комплекта трябва да има специално изотермично одеяло, медицинска маска за лице, различни видове медицински превръзки.

До края на тази година изискванията са само препоръчителни. От туристическите агенции коментират, че има различия за изискванията за различните европейски страни. Това налага туристите, които пристигат с автомобил, да си закупят отделна аптечка само за Гърция, но от следващата година.

Източник: БНР    
Гърция Аптечки за коли Нова наредба
Последвайте ни
Тежка катастрофа на AM

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

biss.bg
dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

България Преди 38 минути

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

България Преди 1 час

В киберзащитата най-съществената роля е на екипа, който внедрява технологиите

Любопитно Преди 2 часа

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Любопитно Преди 3 часа

Установиха занижена хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починала жена

България Преди 3 часа

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Любопитно Преди 3 часа

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

Любопитно Преди 3 часа

Снежна буря помете Москва в края на април

Свят Преди 4 часа

Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

Любопитно Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

<p>Левит с пророчески думи:&nbsp;Ще има изстрели тази нощ</p>

Свят Преди 4 часа

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

България Преди 4 часа

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 5 часа

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 5 часа

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Любопитно Преди 5 часа

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

България Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

