28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

В слънчевото и спокойно утро на 28 април 1988 година хавайските острови посрещаха деня с обичайното си ведро настроение, а полет 243 на „Алоха Еърлайнс“ се подготвяше за краткия си преход от Хило до Хонолулу.

Нищо в поведението на 19-годишния Боинг 737, който вече беше натрупал хиляди цикли на излитане и кацане, не подсказваше, че се подготвя за една от най-драматичните страници в историята на гражданската авиация.

Екипажът, воден от опитния капитан Робърт Шорншаймер и първия офицер Мими Томпкинс, изпълняваше рутинните си задължения, а 90-те пътници на борда се наслаждаваха на гледката към тюркоазения Пасифик. Никой не подозираше, че само след броени минути ще се озоват в капан между живота и смъртта.

Звукът, който разцепи небето

Когато самолетът достигна оптималната си височина от 24 000 фута (7315 метра) животът на борда течеше нормално. Стюардесата Кларабел „С.Б.“ Лансинг току-що беше приключила с обслужването на пътниците в предната част на салона и се връщаше към сервизната количка. В 13:48 ч. тишината на високото небе беше брутално прекъсната от оглушителен звук, наподобяващ експлозия.

Това не беше просто повреда. Част от горната секция на фюзелажа – огромно парче метал, покриващо кабината от пилотската кабина до крилата – буквално се откъсна под напора на декомпресията. В един миг пътниците погледнаха нагоре и вместо таван, видяха само откритото, яркосиньо небе.

Въздухът, подложен на огромно налягане, нахлу с мощта на ураган, разкъсвайки всичко по пътя си. В този адски хаос Кларабел Лансинг, ветеран с 37 години стаж в авиацията, беше изхвърлена от кабината през зейналата дупка в корпуса. Тя изчезна в бездната под самолета, оставяйки след себе си само шок и ужас сред останалите пътници, които не можеха да проумеят какво точно се е случило.

Героизмът в кабината

Докато в салона царува адът, в пилотската кабина борбата за оцеляване е също толкова критична. Пилотите чувстват как самолетът се разтриса, а контролните уреди започват да подават противоречиви сигнали.

Капитан Шорншаймер и първият офицер Томпкинс разбират, че са загубили част от корпуса, но не знаят мащаба на разрушението. Комуникацията с контролната кула е затруднена, а самолетът, останал без голяма част от покрива си, губи устойчивост.

В този критичен момент, вместо да се поддадат на паниката, екипажът прилага невероятно хладнокръвие. Те знаят, че трябва да снижат самолета възможно най-бързо, за да осигурят кислород на пътниците, но същевременно трябва да го управляват така, че да не се разпадне напълно във въздуха.

Вятърът, нахлуващ през дупката с огромна скорост, прави управлението на машината физическо предизвикателство, изискващо максимални усилия. За около 13 минути, които за хората на борда сигурно са се сторили като вечност, пилотите успяват да овладеят ранения Боинг и да го насочат към летището на остров Мауи.

Урокът, написан с кръв

Приземяването на летището в Кахулуи е истинско чудо. Когато колесниците докосват пистата, пътниците избухнаха в сълзи и молитви. Въпреки че десетки са ранени, повечето оцеляват. Единствената жертва на тази трагедия остава Кларабел Лансинг, чието тяло така и не е открито в океанските води.

Разследването, което последва, разкрива шокираща истина. „Алоха Еърлайнс“ бяха експлоатирали самолета си в условия на солен въздух, което беше ускорило процеса на корозия. Комбинирано с напредналата възраст на фюзелажа и „умората на метала“, това доведе до фаталното разкъсване.

Този инцидент се превърна в повратна точка за световната авиация. Той принуди регулаторните органи да преразгледат из основи методите за инспекция на самолетите, да въведат по-строги изисквания за поддръжка и да следят много по-стриктно жизнения цикъл на всяка една машина, летяща в небето.

Краят на „Дучето“

Пролетта на 1945 г. носи дъх на свобода за една измъчена от война Европа, но за мъжа, който някога караше цяла Италия да затаява дъх пред неговото ораторство, тя носи само неизбежния залез.

На 28 април Бенито Мусолини, човекът, който се провъзгласи за „Дуче“ и мечтае да възкреси величието на Римската империя, среща края си не на бойното поле като пълководец, а като беглец, оскърбен от собствения си народ.

В дните преди 28 април съдбата на Мусолини вече е предрешена. Съюзническите войски настъпват, а партизанските отряди в Северна Италия контролират ситуацията на терен. В отчаян опит да спаси живота си и да избяга в неутрална Швейцария, Дучето се присъединява към колона от германски войски, дегизиран в немска униформа и каска.

Но планираното бягство се проваля край село Донго, недалеч от езерото Комо. Бдителни партизани претърсват камионите, разпознават „железния диктатор“ и го задържат. Вместо да бъде отведен в безопасен затвор, съдбата му е поверена на местния партизански комитет, който вече е взел своето решение.

Пред портите на смъртта

Рано сутринта на 28 април, в малкото селце Джулино ди Медзегра, Мусолини и неговата вярна спътница Клара Петачи са изведени от къщата, където са прекарали последната си нощ под стража. Те са отведени до портата на една вила на пуст път. Там ги очаква Валтер Аудизио, натоварен с изпълнението на „присъдата на народа“.

Свидетели разказват, че в тези последни минути Мусолини е бил сломен, лишен от предишната си арогантност. Екзекуцията е кратка и безмилостна – няколко изстрела слагат край на живота на човека, който десетилетия наред държеше съдбите на милиони в ръцете си.

Пиаца Лорето: Последното унижение

Историята на Мусолини обаче не приключва с изстрелите край езерото. Тя намира своя грозен завършек на следващия ден в Милано, на площад „Лорето“. Телата на екзекутираните бяха откарани в града и изхвърлени на площада, където месеци по-рано фашисткият режим беше екзекутирал партизани като акт на сплашване.

Това не е случайно избрано място, това е мястото на възмездието. Тълпи от гневни граждани се събират, за да видят с очите си края на своя някогашен „вожд“. Телата са окачени с главите надолу пред бензиностанция, подложени на поругаване от онези, които дълги години бяха принуждавани да го аплодират.

Тази смразяваща гледка обиколи света и стана символ на това как историята се разплаща с диктаторите.

