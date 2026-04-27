Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор от държавния бюджет

Б ившият германски канцлер Ангела Меркел е похарчила приблизително 65 000 евро от държавния бюджет за фризьор и гримьор. Това съобщиха от Бундестага.

„Разходите за фризьорски и гримьорски услуги от 1 юли 2024 г. до 31 март 2026 г. възлизат на 64 677 евро“, посочват оттам.

Освен това, от юли 2024 г. до март 2026 г. Меркел е направила девет пътувания, похарчвайки над 10 000 евро.

Бившият канцлер Олаф Шолц е осъществил четири пътувани за над 6000 евро.

Бундестагът съобщи, че комбинираните разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц, считано от 6 май 2025 г., са възлизали на 473 000 евро през втората половина на 2024 г., 1,4 милиона евро през 2025 г. и 408 000 евро през първото тримесечие на 2026 г.

Германският Бундестаг предоставя финансиране на бившите канцлери за т. нар. „продължаващ пост“. Те получават офис, персонал, включително асистенти и секретари и личен автомобил с шофьор.