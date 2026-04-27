Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

Един от най-евтините видове хляб вече се продава за 95 евроцента

27 април 2026, 14:11
ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент
24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин
След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание
Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани
Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат
Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание
Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

О т днес в Хасково влизат в сила нови, по-високи цени на хляба, съобщават местни производители и търговци. Основната причина за поскъпването са нарасналите разходи за горива, които оказват пряко влияние върху транспорта, доставките и производствения процес.

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Един от най-масово продаваните и достъпни видове хляб вече се продава за 95 евроцента при досегашна цена от 89 цента. Това увеличение е сред най-малките, като при повечето видове хляб поскъпването достига около 10 евроцента, съобщава NOVA.

Производителите: Увеличението е неизбежно

По данни на бранша, ценовата корекция е закъсняла във времето. Производителите посочват, че в последните месеци са поемали част от разходите, за да задържат крайните цени по-ниски, но вече не могат да компенсират увеличението на основни фактори като горива, електроенергия и логистика.

Според тях натискът върху себестойността на продукцията се е засилил постепенно, като особено влияние оказват транспортните разходи, свързани с доставката на суровини и разпространението на готовата продукция.

Цените отново нагоре: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

Реакции сред потребителите

Търговци от региона отчитат, че част от клиентите са изненадани от новите цени, макар и да не се наблюдава сериозен спад в търсенето. Хлябът остава основна хранителна стока, което го прави сравнително устойчив на ценови промени.

Потребители коментират, че въпреки поскъпването, покупката на хляб е неизбежна.

„Всичко се оскъпява. Но имаме ли избор? Ще купуваме хляб, защото друго няма“, споделя клиентка.

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

Поскъпването на хляба в Хасковско се вписва в по-широка тенденция, наблюдавана в страната през последните години. Цените на хлебните изделия традиционно се влияят от няколко основни фактора – стойността на зърното, енергийните разходи, горивата и цената на труда.

След период на относителна стабилизация, през последните месеци отново се отчита натиск върху производителите заради увеличените разходи по веригата на доставки. Подобни корекции в цените вече бяха отчетени и в други региони на страната.

Въпреки това, представители на бранша посочват, че се стремят да запазят цените възможно най-достъпни, тъй като хлябът е сред основните стоки в потребителската кошница.

Очакванията са пазарът да остане чувствителен към бъдещи промени в цените на горивата и енергията, което може да се отрази и на крайните цени за потребителите.

Източник: NOVA    
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

От тиарите до забранените селфита: Какво да очакваме от кралското посещение при Тръмп

Данъчни облекчения за граждани – как да си върнете пари от държавата

Данъчни облекчения за граждани – как да си върнете пари от държавата

pariteni.bg
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 24 минути

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 41 минути

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 1 час

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

България Преди 1 час

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

Сградата на Конгреса във Вашингтон, САЩ

ФБР разследва смъртта на НЛО информатор преди да говори пред Конгреса

Свят Преди 1 час

Матю Джеймс Съливан, на 39 години, е починал в дома си във Фолс Чърч, Вирджиния, на 12 май 2024 г. вследствие на смъртоносен коктейл от алкохол, алпразолам, циклобензаприн и имипрамин

Патриарх Даниил: Априлското въстание, освен безпримерния героизъм, роди и мъченичество за вярата

Патриарх Даниил: Априлското въстание, освен безпримерния героизъм, роди и мъченичество за вярата

България Преди 2 часа

"При трагичната развръзка на въстанието на мнозина от нашите предци им беше предоставен избор - чалмата или дръвника", отбеляза той

The Prodigy ще озарят небето в София това лято

The Prodigy ще озарят небето в София това лято

Любопитно Преди 2 часа

Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Кола бомба експлодира пред полицейски участък в Ирландия

Свят Преди 2 часа

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

България Преди 3 часа

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

Извънредно кацане в Измир: Самолет с българи на борда прекъсна полет за Ереван

България Преди 3 часа

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

България Преди 3 часа

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

<p>8 точки за адрес, но само ако не сте се местили: Какво решава класирането за детска градина през 2026 г.?</p>

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

България Преди 3 часа

Основната цел на промените, предложени още през февруари и приети през март 2026 г., е да се отчита реалното местоживеене на семействата, а не формалните разлики между постоянен и настоящ адрес

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Русия удари Украйна с 94 дрона, ПВО на Киев свали 74 от тях

Свят Преди 3 часа

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

<p>Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната&nbsp;</p>

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 3 часа

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

България Преди 3 часа

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина

Коул Алън

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Свят Преди 3 часа

Ако бях ирански агент, щях да вкарам картечница“ – Коул Алън разкри шокиращата некомпетентност на охраната и „правилата“ си за убиване в писмо минути преди атаката

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Културният елит се прости с Михаил Заимов, припомняйки си споделеното минало

Edna.bg

От първата усмивка до първата крачка: Как да подкрепим бебето в магията на движението

Edna.bg

Гол и автогол: редкият феномен в дербито ЦСКА - Левски

Gong.bg

Венци Стефанов: Продавам Славия, да намерят човек!

Gong.bg

Президентът обяви кога свиква Народното събрание

Nova.bg

Близки на починал скриха смъртта му, погребали го тайно в двора на къща във Велико Търново 

Nova.bg