Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

О т днес в Хасково влизат в сила нови, по-високи цени на хляба, съобщават местни производители и търговци. Основната причина за поскъпването са нарасналите разходи за горива, които оказват пряко влияние върху транспорта, доставките и производствения процес.

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Един от най-масово продаваните и достъпни видове хляб вече се продава за 95 евроцента при досегашна цена от 89 цента. Това увеличение е сред най-малките, като при повечето видове хляб поскъпването достига около 10 евроцента, съобщава NOVA.

Производителите: Увеличението е неизбежно

По данни на бранша, ценовата корекция е закъсняла във времето. Производителите посочват, че в последните месеци са поемали част от разходите, за да задържат крайните цени по-ниски, но вече не могат да компенсират увеличението на основни фактори като горива, електроенергия и логистика.

Според тях натискът върху себестойността на продукцията се е засилил постепенно, като особено влияние оказват транспортните разходи, свързани с доставката на суровини и разпространението на готовата продукция.

Цените отново нагоре: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

Реакции сред потребителите

Търговци от региона отчитат, че част от клиентите са изненадани от новите цени, макар и да не се наблюдава сериозен спад в търсенето. Хлябът остава основна хранителна стока, което го прави сравнително устойчив на ценови промени.

Потребители коментират, че въпреки поскъпването, покупката на хляб е неизбежна.

„Всичко се оскъпява. Но имаме ли избор? Ще купуваме хляб, защото друго няма“, споделя клиентка.

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

Поскъпването на хляба в Хасковско се вписва в по-широка тенденция, наблюдавана в страната през последните години. Цените на хлебните изделия традиционно се влияят от няколко основни фактора – стойността на зърното, енергийните разходи, горивата и цената на труда.

След период на относителна стабилизация, през последните месеци отново се отчита натиск върху производителите заради увеличените разходи по веригата на доставки. Подобни корекции в цените вече бяха отчетени и в други региони на страната.

Въпреки това, представители на бранша посочват, че се стремят да запазят цените възможно най-достъпни, тъй като хлябът е сред основните стоки в потребителската кошница.

Очакванията са пазарът да остане чувствителен към бъдещи промени в цените на горивата и енергията, което може да се отрази и на крайните цени за потребителите.