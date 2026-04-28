Любопитно

Спрете да купувате черно-бели играчки: Педиатър обяснява ефекта им върху зрението

Нови научни данни разкриват, че новородените виждат цветове още от първите си дни. Педиатърът Дария Власенко обяснява защо скъпите черно-бели карти са излишни и как правилно да стимулирате зрението на детето чрез естествено общуване

28 април 2026, 07:40
Спрете да купувате черно-бели играчки: Педиатър обяснява ефекта им върху зрението
Ч ерно-белите карти и играчки за бебета не са задължителна покупка. Развитието на детското зрение зависи не от конкретни предмети, а от разнообразната визуална среда и взаимодействието с родителите. Това споделя педиатърът Дария Власенко в Instagram, развенчавайки един от популярните митове.

Как виждат новородените

Съществува вярване, че новородените се нуждаят от специални черно-бели карти или висококонтрастни играчки за правилно развитие. „Съвременните научни данни са категорични: новородените не са ограничени до черно-бяло виждане. Всъщност, още в първите дни след раждането бебето е способно да възприема определени цветове, макар и много бледо“, обяснява лекарят.

Зрението на новороденото е много по-различно от това на възрастния не заради липсата на цветове, а заради ниската острота и способност за фокусиране. Обектите изглеждат замъглени, а бебето вижда ясно само на разстояние от 20–30 см.

Етапи в развитието на зрението

0–1 месец: Бебето вижда неясно, интересува се най-вече от лица на близко разстояние. Вече реагира на много ярки, наситени цветове, особено червено.

2–3 месеца: Започва да проследява движещи се обекти. Зрението става стереоскопично (3D). Вече различава червено и зелено, а малко след това – жълто и синьо.

4 месеца: Координацията на очите се подобрява, бебето посяга към предмети. Цветното зрение узрява значително.

6 месеца: Детето вижда всички основни цветове почти като възрастен. Остротата позволява разпознаването на малки детайли и лица на снимки.

1 година: Повечето деца вече се ориентират отлично в пространството. На възраст 3–5 години здравото дете вижда толкова добре, колкото и възрастните.

Как естествено да стимулирате зрението на бебето

Общуване „лице в лице“

Педиатърът съветва да държите бебето така, че да вижда лицето ви по време на хранене или носене. Усмихвайте се и променяйте изражението си – това тренира фокуса и вниманието.

Игра с мимики

Показвайте различни жестове, за да се научи бебето да проследява чертите на лицето и дори да ги имитира. Това е не само визуална тренировка, но и ранен урок по комуникация.

Показване на контрастни играчки

Черно-белите книжки или ярките дрънкалки могат да се използват за привличане на вниманието, но не са магическо средство. Движете ги бавно на разстояние 20–30 см от очите.

Избягвайте свръхстимулацията

Твърде много стимули наведнъж – силни звуци, мигащи светлини и много играчки едновременно – могат да доведат до преумора и плач.

Източник: rbc.ua    
