Почитаме паметта на светите апостоли Ясон и Сосипатър

Наричат ги апостоли в смисъл на пратени да разпространяват вярата в Иисус Христос

28 април 2026, 07:52
Н а 28 април честваме паметта на светите апостоли Ясон и Сосипатър.

Те били ученици на свети апостол Павел, покръстени от него в християнството. Наричат ги апостоли в смисъл на пратени да разпространяват вярата в Иисус Христос.

Ясон е споменат на две места в Новия Завет.

В „Деяния апостолски" (17 глава) се казва, че при идването на апостол Павел от град Филипи (северно от днешния град Кавала) в Солун, за да проповядва за Христос, той живял три седмици в дома му.

Ясон бил евреин от разсеянието (диаспората), родом от Тарс, както и Павел. Преселил се в Солун и изработвал платнища и палатки. Павел потърсил подслон у него, защото и той имал същия занаят. Апостолът и спътниците му Сила и Тимотей през деня работели с Ясон, за да се отплатят за подслона, а вечер се събирали в дома му с други повярвали или интересуващи се от вярата, за да се молят заедно. Те „преломявали хляб" (както се изразявали тогава за евхаристията, развила се после в светата литургия) и Павел им обяснявал Христовото учение.

С тази дейност обаче апостолът си навлякъл омразата на евреите, които се опълчили срещу него, подбудили и други хора. Отишли да го търсят в къщата на Ясон и като не го намерили, насила отвели Ясон и други християни при градските управители. Обвинили ги, че постъпвали „против заповедите на императора" и признавали „друг цар - Иисус". Управниците не приели обвинението за сериозно и освободили Ясон и останалите. По-късно Ясон бил сред сътрудниците на апостол Павел, който го споменава в посланието си до римляните. А накрая го поставил за епископ в родния си град Тарс в Киликия, Югоизточна Мала Азия. Там починал в дълбока старост.

Другият Павлов ученик, Сосипатър, родом от Ахайя, също е споменат в Послание до римляните.

Него апостолът поставил за епископ на град Икония (сега Коня в Южна Турция). Трудил се много усърдно и успешно, и се упокоил в мир.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Ново заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 17 минути

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата

<p>Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп</p>

Крал Чарлз Трети и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп

Свят Преди 21 минути

77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това е едва вторият случай, в който британски монарх прави това.

Обвиниха стрелеца от гала вечерята на журналистите от Белия дом в опит за убийство на президента на САЩ

Обвиниха стрелеца от гала вечерята на журналистите от Белия дом в опит за убийство на президента на САЩ

Свят Преди 47 минути

Нападението беше извършено в събота вечерта в хотел "Хилтън" във Вашингтон

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

Любопитно Преди 1 час

От схващането, че кърмачетата трябва да спят по 12 часа без прекъсване, до твърдението, че дневната дрямка подобрява нощния отдих – ето кои са най-големите заблуди, които тревожат родителите

Токсична позитивност: Опасно ли е да потискаме негативните емоции в името на усмивката

Токсична позитивност: Опасно ли е да потискаме негативните емоции в името на усмивката

Любопитно Преди 1 час

Токсичната позитивност подменя истинските емоции с илюзия за щастие, което води до депресия и прегаряне

Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор от държавния бюджет

Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор от държавния бюджет

Свят Преди 9 часа

Освен това, от юли 2024 г. до март 2026 г. Меркел е направила девет пътувания, похарчвайки над 10 000 евро

Силяновска за Румен Радев: Той ще бъде успешен премиер

Силяновска за Румен Радев: Той ще бъде успешен премиер

Свят Преди 9 часа

Президентът на РСМ добави, че двамата са разговаряли след изборите в България

Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска

Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска

Свят Преди 9 часа

Днес ЕК призова държавите от ЕС бързо да вземат решение за начало на преговорите с Украйна за присъединяване

Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

Свят Преди 10 часа

Часове по-рано Мелания Тръмп намекна, че Кимъл не трябва да води

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

България Преди 11 часа

След България се нареждат Хърватия и Литва

Путин с първа предизборна реч в Русия

Путин с първа предизборна реч в Русия

Свят Преди 12 часа

Тази година в Русия ще има парламентарни избори

Кои са възможните кандидати за председател на парламента

Кои са възможните кандидати за председател на парламента

България Преди 12 часа

Най-възрастният народен представител ще открие първото заседание в четвъртък

Ще се раздели ли ПП-ДБ?

Ще се раздели ли ПП-ДБ?

България Преди 12 часа

Двете формации са на мнение, че трябва да имат обща кандидатура за президент

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

България Преди 12 часа

Новите управляващи влизат в НС с дълъг списък от задачи

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Свят Преди 13 часа

До края на тази година изискванията са само препоръчителни

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

България Преди 13 часа

Четвъртият обвиняем се издирва

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 април, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 април, вторник

Edna.bg

От „Надежда“ за раздялата с Генчев: Най-доброто решение

Gong.bg

Зверев продължава напред в Мадрид, белгиец поднесе изненадата

Gong.bg

1879 г. - когато България написва своите правила

Nova.bg

След журналистическо разследване: Прокуратурата започна проверка срещу бившия шеф на ВАС

Nova.bg