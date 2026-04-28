Почитаме паметта на светите апостоли Ясон и Сосипатър

Н а 28 април честваме паметта на светите апостоли Ясон и Сосипатър.

Те били ученици на свети апостол Павел, покръстени от него в християнството. Наричат ги апостоли в смисъл на пратени да разпространяват вярата в Иисус Христос.

Ясон е споменат на две места в Новия Завет.

В „Деяния апостолски" (17 глава) се казва, че при идването на апостол Павел от град Филипи (северно от днешния град Кавала) в Солун, за да проповядва за Христос, той живял три седмици в дома му.

Ясон бил евреин от разсеянието (диаспората), родом от Тарс, както и Павел. Преселил се в Солун и изработвал платнища и палатки. Павел потърсил подслон у него, защото и той имал същия занаят. Апостолът и спътниците му Сила и Тимотей през деня работели с Ясон, за да се отплатят за подслона, а вечер се събирали в дома му с други повярвали или интересуващи се от вярата, за да се молят заедно. Те „преломявали хляб" (както се изразявали тогава за евхаристията, развила се после в светата литургия) и Павел им обяснявал Христовото учение.

С тази дейност обаче апостолът си навлякъл омразата на евреите, които се опълчили срещу него, подбудили и други хора. Отишли да го търсят в къщата на Ясон и като не го намерили, насила отвели Ясон и други християни при градските управители. Обвинили ги, че постъпвали „против заповедите на императора" и признавали „друг цар - Иисус". Управниците не приели обвинението за сериозно и освободили Ясон и останалите. По-късно Ясон бил сред сътрудниците на апостол Павел, който го споменава в посланието си до римляните. А накрая го поставил за епископ в родния си град Тарс в Киликия, Югоизточна Мала Азия. Там починал в дълбока старост.

Другият Павлов ученик, Сосипатър, родом от Ахайя, също е споменат в Послание до римляните.

Него апостолът поставил за епископ на град Икония (сега Коня в Южна Турция). Трудил се много усърдно и успешно, и се упокоил в мир.