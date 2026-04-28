Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

От схващането, че кърмачетата трябва да спят по 12 часа без прекъсване, до твърдението, че дневната дрямка подобрява нощния отдих – ето кои са най-големите заблуди, които тревожат родителите

28 април 2026, 06:43
Източник: iStock

М алко са аспектите на детското развитие, които са толкова наситени с дезинформация, колкото бебешкият сън. Това е ниша, до голяма степен завзета от компании и автори, чиято цел е продажбата на програми за сън, консултации и съвети. От идеята, че бебетата трябва да „проспиват нощта“ до шестмесечна възраст, до вярването, че сънят в движение не е пълноценен – представяме ви пет общи мита за бебешкия сън и какво показват реалните научни изследвания, съобщава BBC.

1. Повечето бебета НЕ „проспиват нощта“

Въпреки че бебе или малко дете, което спи непробудно, е „Светият граал“ за родителите, това е сравнително рядко явление, както показват мащабни проучвания. Изследване сред повече от 55 000 бебета в Норвегия например установява, че близо 7 от 10 шестмесечни бебета се събуждат поне веднъж на нощ, докато при 18-месечните това се случва при всяко четвърто дете.

Проучване от 2020 г. сред 5 700 деца във Финландия открива, че средно бебетата на 3, 6 и 8 месеца се събуждат повече от два пъти на нощ; 12-месечните – 1,8 пъти; а тези на 18 и 24 месеца – около веднъж на нощ.

„Нашите данни потвърждават, че едно до три събуждания на нощ са обичайни в ранното детство. Почти всички деца се събуждат толкова често, докато малцинство спят през цялата нощ (16,5% на три месеца и 22,3% на осем месеца)“, пишат изследователите.

Честотата на събужданията обаче варира значително. Финландските изследователи докладват за поне едно осеммесечно бебе в проучването, което се е събуждало 21,5 пъти на нощ.

Тези изследвания се основават на доклади от родителите, което означава, че бебетата може да са се събуждали дори по-често, без родителите да разберат. Когато се използват обективни методи, като видеозаписи, данните сочат още по-чести събуждания. Малко, но авторитетно проучване от 2001 г. установява, че средният брой събуждания (дефинирани като будни състояния над две минути) е:

  • 3 пъти при 3-месечните;
  • 3,5 пъти при 6-месечните;
  • 4,7 пъти при 9-месечните;
  • 2,6 пъти при 12-месечните.

Добрата новина е, че с наближаването на първата година събужданията намаляват естествено. Финландското проучване показва, че докато 8 от 10 осеммесечни бебета се будят нощем, едва една четвърт от двегодишните правят същото.

2. Нощните събуждания невинаги са „нормални“

Понякога се твърди, че децата ще продължат да се будят, докато не бъдат научени да не го правят. Това не само игнорира факта, че здравите бебета сами консолидират съня си с времето, но може и да пропусне здравословни проблеми.

Дефицитът на желязо, който засяга около 15% от малките деца в САЩ например, може да причини чести събуждания, неспокойство и трудно заспиване.

Много други състояния са свързани с неспокоен сън, включително хранителни алергии, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и ушни инфекции. Съществуват и специфични разстройства на съня: изчислено е, че до 6% от децата страдат от обструктивна сънна апнея – състояние, което също води до чести събуждания, с пик между две и шестгодишна възраст.

3. За повечето кърмачета 12 часа сън на нощ са твърде много

Потърсете в Google „график за бебешки сън“ и ще забележите тенденция: повечето предлагат около 12 часа нощен сън. Откакто графикът „7-7“ (от 19:00 до 07:00 ч.) стана популярен в индустриалните общества, всичко по-малко се счита за недостатъчно.

Въпреки че някои деца наистина се нуждаят от толкова сън, много други нямат такава нужда. За тях твърде ранното лягане може да доведе до „битки“ преди сън, чести събуждания или много ранно ставане сутрин. Австралийско проучване на 5 000 бебета установява, че децата от кърмаческа възраст до почти пет години спят средно по 11 часа нощем, а не 12. Това важи дори за най-малките (на 4-6 месеца).

В други части на света, включително в много азиатски страни, бебетата спят много по-малко. Проучване показва, че децата до 3 години спят средно 10,17 часа в Австралия, 10,51 във Великобритания и 9,74 в САЩ, но едва 8,73 часа в Тайван, 9,02 в Хонконг и около 9,15 в Индия и Индонезия.

Дори в обществата, идеализиращи режима „7-7“, препоръките на здравните асоциации показват, че 12-часовата нощ е в горната граница на спектъра. Американската академия по медицина на съня предлага общият сън за 24 часа да бъде 12-16 часа за бебета на 4-12 месеца и 11-14 часа за деца на 1-2 години. Те не уточняват колко от това време трябва да е нощен сън и колко дрямка поради липса на доказателства.

4. Дрямката в движение Е пълноценна

Често се твърди, че дрямката в количка, слинг или кола държи бебетата в лек, по-малко възстановителен сън. Няма научни доказателства за това, а някои изследвания сочат обратното.

Изследване на 64 двумесечни бебета установява, че те заспиват по-лесно и плачат по-малко, когато се люлеят с по-висока (но нежна) честота. При бебета с диагноза сънна апнея, поставени на люлеещи се матраци, броят на обструктивните епизоди е намалял наполовина.

Въпреки че няма публикувани изследвания на мозъчната активност на бебетата по време на дрямка в движение, такива са правени при възрастни чрез електроенцефалограма (ЕЕГ). Те показват, че нежното люлеене:

  • Увеличава времето във фазите на дълбок сън;
  • Помага за по-бързо преминаване към дълбок сън;
  • Насърчава мозъчните осцилации, помагащи за паметта;
  • Намалява времето в лек сън.

Логично е движението да не вреди, тъй като бебетата прекарват около 90% от времето си в сън в утробата – голяма част от който се случва, докато майките им се движат, „люлеейки“ ги вътреутробно.

5. Сънят НЕвинаги „носи още сън“

Вярно е, че когато някои бебета се преуморят, стават по-възбудими и стресирани, което пречи на заспиването. Но идеята, че колкото повече спи детето през деня, толкова повече ще спи през нощта, обикновено не се потвърждава от науката.

Всъщност при по-големите деца (над 2 години) повечето проучвания откриват обратната зависимост: в дните с дрямка те заспиват по-трудно вечер и се будят по-често.

При по-малките кърмачета (6 и 15 седмици) по-дългата дневна дрямка не влияе на нощния сън. Едва на 24-седмична възраст е забелязана лека връзка – шестмесечните бебета е трябвало да спят цял час повече през деня, за да получат едва 14 минути повече сън през нощта. Не е ясно обаче дали дрямката е причината; възможно е децата да са спели повече и в двата периода поради скок в растежа.

Една от основните биологични причини за заспиването е т.нар. „хомеостаза на съня и бодърстването“. Известна още като „натиск за сън“, тя се увеличава с всеки час, прекаран в будно състояние. Ако бебето е спало твърде много през деня спрямо индивидуалните си нужди, за него ще бъде по-трудно, а не по-лесно, да заспи вечер. Нуждите от сън са индивидуални и, точно както възрастните, бебетата не могат да бъдат накарани да спят повече, отколкото тялото им изисква.

Източник: BBC    
