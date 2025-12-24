България

Обилни валежи и влошаване на времето ни очакват на Бъдни вечер

Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°

24 декември 2025, 07:00
Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик
Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая
Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора
Гуцанов: Средства за програмата

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС
Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана
Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Н а Бъдни вечер валежите от дъжд ще обхванат западната половина от страната, а до вечерта и източните райони. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.

Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°.

Източник: НИМХ/БАН
  • В планините

Ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

  • По Черноморието

Ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.

Източник: НИМХ/БАН    
Последни новини

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа в Турция

Свят Преди 42 минути

При инцидента загинаха висши либийски военни

Ефектът „роден дом“: Как семейството отключва детското ни поведение

Ефектът „роден дом“: Как семейството отключва детското ни поведение

Любопитно Преди 51 минути

На поведенческо ниво може да се уловите, че се връщате към стари семейни роли – миротворец, изкупителна жертва, „златното дете“

Какво да очакваме от смартфоните през 2026 г.

Какво да очакваме от смартфоните през 2026 г.

Технологии Преди 1 час

Мобилните телефони продължават да са най-популярното и важно устройство за масовия потребител, като догодина ще трябва да се справят с нови предизвикателства за привличане на повече клиенти

Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

Върховният съд на САЩ блокира заповедта на Тръмп за Национална гвардия в Чикаго

Свят Преди 8 часа

Тръмп твърди, че Националната гвардия е необходима за борба с престъпността

Турция изважда лева от валутния си списък

Турция изважда лева от валутния си списък

Свят Преди 9 часа

Причината е преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г.

Хиляди левове се възпламениха в банков клон в Горна Оряховица

Хиляди левове се възпламениха в банков клон в Горна Оряховица

България Преди 9 часа

Това станало, след като мъж внесъл пари с нафталин

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

В Турция се разби самолет с началника на армията на Либия

Свят Преди 10 часа

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Писмо от Епстийн до осъден педофил може да замесва Тръмп

Свят Преди 11 часа

Писмото е подписано: „Животът е несправедлив. Ваш, Дж. Епстийн.“

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Украйна и САЩ договориха проект за край на войната, обяви Зеленски

Свят Преди 11 часа

Зеленски е бил информиран от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров

Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

Свят Преди 12 часа

Градът остава под огневия контрол на украинските сили

Президентката на Северна Македония обвини България

Президентката на Северна Македония обвини България

Свят Преди 12 часа

Силяновска: В чий интерес е да бъдем извън ЕС, ако не на трети сили?

РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут

РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут

Свят Преди 13 часа

Македонската електрическа компания ще трябва да представи отчет на правителството

Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

Пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя

България Преди 14 часа

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

Коледа в Украйна: Руснаците убиха жена ми и децата ми

Свят Преди 14 часа

На 19 ноември град Тернопил става цел на една от най-смъртоносните руски атаки от началото на войната срещу Украйна

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

Любопитно Преди 15 часа

Научно, смехът започна да се изучава едва наскоро

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Три деца и майка им сериозно ранени при взрив до Париж

Свят Преди 15 часа

Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра

