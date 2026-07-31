Парламентът реши: Президентските избори ще са на 25 октомври

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И зборите за президент и вицепрезидент на Република България ще се проведат на 25 октомври 2026 г., неделя. Това реши Народното събрание, като решението беше прието със 138 гласа „за“, без „против“, а седем народни представители се въздържаха.

Така вече е определена и датата за евентуален балотаж – 1 ноември 2026 г.

Обявиха датата на президентските избори

Според Конституцията, ако при първия тур никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, в седемдневен срок се провежда нов избор. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се смята кандидатът, който получи повече гласове.

Кой предложи датата

Проектът на решение беше внесен от депутати от различни парламентарни групи – Петър Витанов от „Прогресивна България“, Цончо Ганев от „Възраждане“, Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Конституцията изрично възлага на Народното събрание правомощието да насрочва изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Вотът трябва да бъде произведен не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава.

Изборът на дата поставя началото на ключовата част от подготовката за президентския вот. След определянето на деня на изборите предстои да бъдат уточнени и всички срокове по изборния процес – за регистрация на кандидатите, инициативните комитети, предизборната кампания и организационните дейности на изборната администрация.

Президентът и вицепрезидентът се избират едновременно с една обща кандидатура, като мандатът им е пет години. Основният закон предвижда, че президентът се избира пряко от избирателите.

Какво предстои

До изборния ден ще бъдат разписани и конкретните срокове за регистрация на кандидат-президентските двойки и за всички останали действия на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии.

При необходимост от втори тур той ще се проведе точно седем дни след първия – на 1 ноември, както следва от конституционното изискване за провеждането му в седемдневен срок.

Предстоящият вот ще определи новия държавен глава на България и ще бъде сред най-важните политически събития в страната през есента.