НС избира свой представител в новата Антикорупционна комисия

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

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Н ародното събрание ще избере днес своя представител в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията. Според програмата на депутатите точката е първа в дневния ред на пленарното заседание.

Парламентът изслушва единствения кандидат за член на КПК

Единственият кандидат за поста е Пламен Тодоров, номиниран от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“. Той вече премина през изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Новата Комисия за противодействие на корупцията ще се състои от петима членове, които ще изпълняват функциите на председател на ротационен принцип.

Правят нова Комисия за противодействие на корупцията

До момента Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече са определили своите представители. Предстои свои членове да излъчат още Върховният административен съд, Народното събрание и президентът.

На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

Новата Комисия за противодействие на корупцията беше създадена като част от реформите в антикорупционната рамка на страната. Целта е да се засили независимостта на органа чрез разпределяне на правомощията между представители, избрани от различни институции. Петчленният състав и ротационното председателство са сред механизмите, заложени за ограничаване на политическото влияние върху работата на комисията.