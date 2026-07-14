Парламентът изслушва единствения кандидат за член на КПК

Н ародното събрание изслушва Пламен Тодоров – единствения кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Номинацията му е издигната от парламентарната група на „Прогресивна България“.

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Тодоров, който наскоро беше възстановен на ръководния пост в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), е единственият кандидат за попълване на състава на антикорупционния орган.

Изслушването се провежда на фона на засилените обществени очаквания към работата на Комисията за противодействие на корупцията след промените в законодателството.

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КПК е независим държавен орган, който отговаря за превенцията, разкриването и противодействието на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. След разделянето на бившата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) правомощията на настоящата комисия са съсредоточени върху антикорупционната дейност.

Сред основните ѝ функции са приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяването на конфликт на интереси, проверката на сигнали за корупция и провеждането на разследвания в рамките на законовите ѝ правомощия.

Комисията си сътрудничи и с международни партньори при разследването на трансгранични корупционни престъпления. След законодателните промени дейностите по гражданската конфискация на незаконно придобито имущество вече не са част от нейните правомощия.