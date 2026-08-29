След потопа в Струмяни: Общината зове за доброволци, водата остава негодна за пиене

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О бщина Струмяни отправи спешен призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след тежкото наводнение, причинено от поройните дъждове. Желаещите да помогнат могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи. За работата на терен от институцията уточниха, че доброволците трябва да разполагат с ботуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати.

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Администрацията апелира и за дарения на бутилирана минерална вода в разфасовки от 0,5 литра, предназначена за доброволците и екипите, работещи на терен. Даренията се приемат в сградата на Общинската администрация.

Междувременно от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград съобщиха, че след извършена проверка в засегнатите села Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката водоподаването по мрежата е възстановено. Water обаче все още не е годна за питейно-битови цели. За населението е осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е поставена и водоноска. Водата от чешмите ще може да се ползва за пиене едва след получаване на два последователни отрицателни резултата от лабораторните изследвания. Аналогична е ситуацията и в село Плоски, община Сандански, където водоподаването също е възстановено, но водата остава забранена за пиене.

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Бедственото положение в общинския център Струмяни и в село Илинденци, обявено след приливната вълна по реките Шашка и Злинска на 24 август, остава в сила до 1:00 часа на 31 август.

На място с пораженията вече се запозна служебният министър-председател Румен Радев, придружаван от министрите на околната среда, отбраната и земеделието, както и представители на редица държавни институции.