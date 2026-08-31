Защо изведнъж усещате, че е по-студено, отколкото показва термометърът

Усещането за студ при 23°C е напълно възможно - след продължителен период на жега организмът се аклиматизира към високите температури и понижаването им може субективно да се усеща като много по-голям студ.

„Термостатът“ на тялото реагира не само на температурата, а и на вятъра, влажността и слънчевата светлина. Вятърът ускорява загубата на топлина, а по-ниската влажност променя начина, по който тялото се охлажда чрез изпаряване на потта.

Усещането за студ вероятно е временно: организмът отново ще се адаптира към по-хладното време. Според прогнозата на Met Office обаче е възможна и нова гореща вълна през септември, така че летните дрехи може да не са приключили за сезона.

Защо някои хора са по-студени от други?

С пуловер и треперите, дори когато термометърът показва 23°C? Не сте сами. Зад усещането, че вътрешният ни „термостат“ тази година е объркан, има научно обяснение, пише Хелън Кофи за The Independent .

Вчера, докато вървях от гарата към офиса, стигнах до извода, че лятото официално трябва да е приключило. Само по облеклото на хората можеше да се предположи, че есенното настроение около връщането на училище е настъпило по-рано, пише Кофи.

Видях хора, облечени с поло пуловери и плетени пуловери, вълнени панталони и палта, палта, а не якета! За първи път от около четири месеца нямаше нито едно стъпало на показ, всички крака бяха скрити в чорапи и затворени обувки, а времето на сандалите вече изглеждаше като далечен спомен. Малките пръстчета най-сетне бяха покрити, всичките до едно, казва Кофи.

И аз не правех изключение. След като се събудих и започнах да треперя още щом станах от леглото, приятно усещане след толкова много сутрини, започващи с вече лепкава от пот кожа, се облякох подобаващо: панталон, горнище и пуловер, чорапи и тежки обувки с връзки, с които да премина през осеяните с дъждовни капки улици, обяснява Кофи.

Бих предположила, че температурата е някъде между 10 и 15 градуса, не съвсем едноцифрена, но и не много далеч от това. Термометърът обаче разказваше съвсем друга история. Показваше 23°C, , пише още Хелън Кофи.

„Но това е… топло?“, помислих си напълно объркана. Всъщност това е температурата, която обикновено бих определила като идеалната за лятото, точното количество топлина, без да се стига до задушаваща жега, пише Кофи.

Тогава защо всички се чувстваме толкова измръзнали и имаме нужда да се увиваме в дрехи, когато времето, което преживяваме, обикновено би се смятало за приятно топъл ден?

Всъщност има научно обяснение защо вътрешните ни „термостати“ сякаш колективно са се повредили, същото явление обяснява и защо виждате испанци и италианци с пухени якета, докато вие се потите по бански на почивка.

Източник: Getty images/ iStock

Терморецепцията е начинът, по който тялото ни възприема температурата. За да усещаме температурата, разполагаме със специализирани сетивни рецептори, наречени терморецептори. Но усещането дали ни е топло или студено далеч не се определя единствено от кожата. То всъщност се определя от мозъка, нервния център, който регулира вътрешната температура на тялото, като активира потните жлези и контролира кръвотока и сърдечната честота в отговор на промените в околната среда.

„Топло“ и „хладно“ са субективни усещания, за разлика от температурата, която е обективно измерима величина. След период на горещо време, каквото преживяхме във Великобритания, свикваме с по-високите температури, затова внезапното понижаване се усеща като по-голям студ.

„Когато сте изложени на много топлина навън, по същество протича процес на адаптация, тялото ви свиква с нея и понижава прага, при който започвате да се охлаждате“, казва Лор Ритие, професор по дерматология и научен сътрудник в Университета на Мичиган. „Протичат множество физиологични процеси“, допълва той.

Основният процес се нарича аклимация или аклиматизация и представлява краткосрочните адаптации, които организмът прави в отговор на промените в околната среда. Като част от този процес параметрите или изходното ниво, при което тялото може да задейства различните механизми, необходими за терморегулацията, автоматични рефлекси като треперене или изпотяване и съзнателно поведение като смяната на дрехите, могат да се променят в зависимост от това, което ни се струва „нормално“.

Тялото ни свиква да се чувства по определен начин и се адаптира и реагира съответно. Така че съветът на майка ви от детството да си свалите палтото, „иначе няма да усетите ползата от него“, всъщност е бил напълно точен.

Например физиологичните адаптации, които настъпват при многократно излагане на гореща среда, включват понижаване на телесната температура, понижаване на сърдечната честота и повишаване на ефективността на изпотяването, показва изследване на аклиматизацията към горещина, проведено от Университета на Кънектикът.

Източник: iStock

„Протича процес на адаптация, тялото ви свиква с нея и понижава прага, при който започвате да се охлаждате“, казва Лор Ритие.

След това идва и фактът, че действителната температура и това как я усещаме могат да бъдат много различни в зависимост от други метеорологични фактори.

Това е така, защото „телата ни реагират не само на температурата, но и на вятъра, влажността и слънчевата светлина“, посочва британската метеорологична служба Met Office. „Заедно тези фактори помагат да се обясни защо един пролетен ден може да се усеща хладен въпреки ясното небе или защо един летен следобед може да е неприятен дори при сравнително умерени температури“, посочва още службата.

Усещането за студ при вятър е особено важно. Движещият се въздух отнема топлината от тялото по-бързо от неподвижния въздух, така че безветрен ден може да се усеща с няколко градуса по-топъл от ден с поривист вятър.

Следва влажността, друг ключов фактор, който може осезаемо да повлияе на разликата между действителната температура и усещането за нея. Тя показва количеството влага във въздуха, колкото по-висока е влажността, толкова по-бавно се изпарява потта от кожата, което затруднява охлаждането и регулирането на температурата на тялото. Обратно, по-сухите дни се усещат по-хладни.

След седмици на високи температури, често съпроводени с висока влажност, не е никак чудно, че осезаемото понижаване на градусите, съчетано с по-сухо и ветровито време, може да ни накара да се втурнем обратно към зимния гардероб.

Само не се настанявайте прекалено удобно в плетивата, Met Office прогнозира, че към нас може да се насочи гореща вълна през септември, пише още Кофи.