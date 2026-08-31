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Лекар разкри най-добрите храни за повишаване на либидото

Либидото зависи от състоянието на кръвоносните съдове, хормоналния баланс и метаболизма

31 август 2026, 06:47
Лекар разкри най-добрите храни за повишаване на либидото
Източник: iStock/Getty Images

С тридите, шоколадът и ядките често се смятат за природни афродизиаци. Психологът и сексолог Елена Илина разкрива кои храни наистина влияят на сексуалното желание и кои от популярните съвети са просто мит.

Защо либидото може да спадне

Либидото е сексуалното желание, т.е. мотивацията за сексуална активност. То е пряко свързано с работата на мозъчната система за възнаграждение, невротрансмитерите и хормоналната регулация.

Либидото зависи от състоянието на кръвоносните съдове, хормоналния баланс и метаболизма. Ако човек консумира предимно ултрапреработени храни, движи се малко, страда от липса на сън, качва килограми или има метаболитни нарушения, в дългосрочен план това се отразява и на сексуалното му здраве.

Важно е да се прави разлика между либидо и сексуална функция. Либидото е самото желание, докато ерекцията, възбудата и способността за извършване на полов акт се отнасят към сексуалната функция. Повечето изследвания върху храненето изучават именно последната, а не директната промяна в желанието.

Средиземноморската диета

Този модел на хранене набляга на зеленчуците, плодовете, пълнозърнестите храни, бобовите култури, ядките, рибата и зехтина, като ограничава червеното месо, захарта и преработените храни. Подходът поддържа метаболизма и сърдечно-съдовата система, което е от решаващо значение и за сексуалното здраве.

„Сексуалното здраве е Closely свързано със състоянието на сърдечно-съдовата система, метаболизма на глюкозата и липидите, телесното тегло и нивата на хронично възпаление“, каза Елена Илина, клиничен психолог и сексолог.

Проучването MEDITA показва, че при хора с диабет тип 2, спазващи средиземноморска диета, сексуалната функция се влошава значително по-бавно в сравнение с тези на диета с ниско съдържание на мазнини.

Зехтинът и суровите ядки (орехи, бадеми, шамфъстък) подобряват еректилната функция при мъжете чрез намаляване на възпаленията и подобряване на съдовете. Малко клинично изследване показва, че ежедневната консумация на 100 грама шамфъстък за три седмици подобрява притока на кръв, макар че поради малкия брой участници това не може да се счита за окончателно лечение на еректилна дисфункция.

Риба и морски дарове

Стридите и мазната морска риба (сьомга, скумрия, сардини) са богати на омега-3 мастни киселини, йод и цинк. Все пак морските дарове не бива да се възприемат като афродизиак в прекия смисъл. Ползата им е свързана с цялостното здраве: омега-3 подпомагат сърцето, а цинкът и селенът са от съществено значение за репродуктивната система.

Люти храни

Лютите чушки предизвикват физиологични реакции - усещане за топлина, засилено кръвообращение, изпотяване и ускорен пулс. Съдържащият се в тях капсаицин активира специфични рецептори. Яркостта на тези усещания вероятно е родила мита за лютото като афродизиак, но няма научни доказателства, че то директно повишава либидото.

Тъмен шоколад

Какаото е богато на флавоноиди, които поддържат съдовете и подобряват настроението. Въпреки това шоколадът не е доказан афродизиак. Ефектът му върху желанието е по-скоро емоционален, тъй като се асоциира с удоволствие и приятни изживявания.

Алкохолът

Измамното усещане Малка доза алкохол може да засили желанието, тъй като намалява тревожността и сваля задръжките. Това обаче не е физиологично повишаване на либидото. В по-големи количества алкохолът вреди: при мъжете води до проблеми с ерекцията и еякулацията, а при жените - до намалена физиологична възбуда. При редовна злоупотреба страда целият организъм.

Истинските „природни афродизиаци“ са храните от средиземноморската диета. Най-силно върху либидото обаче влияе комбинацията от здравословен начин на живот - качествен сън, балансирано хранене, редовна физическа активност и поддържане на нормално тегло.

Източник: rbc.ua    
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