"Мяра": Пет партии влизат в НС, две са на ръба - ако изборите са в средата на февруари

А ко изборите за Народно събрание се провеждаха в средата на февруари 2026 г., пет партии биха могли да бъдат сигурни за местата си в парламента, а още две имат реални шансове да влязат, показва ежемесечното проучване на социологическата агенция "Мяра".

Изводът е от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.​

Според изследването, проведено между 9 и 15 февруари чрез "лице в лице" с таблети сред 812 пълнолетни български граждани, 51,5% от анкетираните заявяват, че биха гласували. От тях 1,5% възнамеряват да гласуват с опцията "Не подкрепям никого".

Декларативната подкрепа сред гласуващите за определена партия е както следва: формацията на Румен Радев - 33,3%, ГЕРБ-СДС - 18,9%, ПП-ДБ - 12,7%, ДПС-НН - 10,7%, "Възраждане" - 6,8%. Следват МЕЧ с 3,9%, БСП - 3,7% и "Величие" - 2,3%. За ИТН и АПС заявяват, че биха гласували съответно 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са разпределени между по-малки формации.

Изследването отбелязва, че данните не представляват прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на обществените нагласи, с много неизвестни фактори. Проучването е проведено по време на скандала "Петрохан" и след избора на Крум Зарков за председател на БСП, които могат частично да влияят на резултатите.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.