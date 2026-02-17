България

"Мяра": Пет партии влизат в НС, две са на ръба - ако изборите са в средата на февруари

Изследването отчита 51,5% потенциална избирателна активност и декларативна подкрепа за основните формации

17 февруари 2026, 14:38
"Мяра": Пет партии влизат в НС, две са на ръба - ако изборите са в средата на февруари
Източник: БТА

А ко изборите за Народно събрание се провеждаха в средата на февруари 2026 г., пет партии биха могли да бъдат сигурни за местата си в парламента, а още две имат реални шансове да влязат, показва ежемесечното проучване на социологическата агенция "Мяра".

Изводът е от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.​

Според изследването, проведено между 9 и 15 февруари чрез "лице в лице" с таблети сред 812 пълнолетни български граждани, 51,5% от анкетираните заявяват, че биха гласували. От тях 1,5% възнамеряват да гласуват с опцията "Не подкрепям никого".

Декларативната подкрепа сред гласуващите за определена партия е както следва: формацията на Румен Радев - 33,3%, ГЕРБ-СДС - 18,9%, ПП-ДБ - 12,7%, ДПС-НН - 10,7%, "Възраждане" - 6,8%. Следват МЕЧ с 3,9%, БСП - 3,7% и "Величие" - 2,3%. За ИТН и АПС заявяват, че биха гласували съответно 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са разпределени между по-малки формации.

Изследването отбелязва, че данните не представляват прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на обществените нагласи, с много неизвестни фактори. Проучването е проведено по време на скандала "Петрохан" и след избора на Крум Зарков за председател на БСП, които могат частично да влияят на резултатите.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.

Избори 2026 Социологическо проучване Парламентарни избори Обществени нагласи Политически партии Електорална подкрепа Агенция Мяра Избирателна активност Партия на Румен Радев Български парламент
Последвайте ни

По темата

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

Експерт по езика на тялото разкри напрежение в Меган и Хари на баскетболен мач

Експерт по езика на тялото разкри напрежение в Меган и Хари на баскетболен мач

Огромен пожар унищожи театър

Огромен пожар унищожи театър "Саназаро" в Неапол

85 000 евро за 22 квадрата площ - гараж в София колкото вила на морето?

85 000 евро за 22 квадрата площ - гараж в София колкото вила на морето?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 20 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 18 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 20 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

България Преди 55 минути

Без промени всяко увеличение на средствата ще отива на същото място, където са останалите близо 6 милиарда евро от бюджета на НЗОК за последната година

<p>Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република</p>

Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република

Свят Преди 1 час

"Казвам ви – и вие няма да успеете"

Внимание, шофьори! Зимата се завръща с пълна сила

Внимание, шофьори! Зимата се завръща с пълна сила

България Преди 1 час

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре, 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг и да духа силен вятър в цялата страна

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Свят Преди 1 час

Защо някои експерти смятат, че политиката, водена от администрацията на Тръмп, може да предизвика криза в американския туристически сектор

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

България Преди 1 час

"Снежанката" получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица"

<p>Природно явление заплашва да превърне 2026 и 2027 г. в най-горещите в историята</p>

Идва ли „Ел Ниньо“? Прогнозите за 2026 г. вещаят екстремни горещини и климатични аномалии

Любопитно Преди 1 час

След края на охлаждащата „Ла Ниня“, светът се подготвя за рязък завой в климата. Учените очакват „Ел Ниньо“ да донесе екстремни валежи в Южна Европа и опасни засушавания в други части на планетата още тази година

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 1 час

Джаксън води борбата за граждански права редом с Мартин Лутър Кинг-младши през 60-те години на миналия век

<p>ЕС разследва&nbsp;Shein за продажбата на &quot;секс кукли&quot; с детски облик</p>

ЕС стартира разследване срещу Shein за продажбата на "секс кукли" с детски облик

Свят Преди 1 час

Shein заяви, че вече е инвестирала значителни средства в мерки за спазване на Акта за цифровите услуги

Между дипломацията и бомбардировачите: САЩ и Иран започнаха критични преговори в Женева

Между дипломацията и бомбардировачите: САЩ и Иран започнаха критични преговори в Женева

Свят Преди 2 часа

Докато Джаред Къшнър води разговори чрез посредници, Доналд Тръмп предупреди от „Еър Форс 1“, че Техеран трябва да избира между сделка или унищожителен удар от бомбардировачите B-2

Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

България Преди 2 часа

При пожара са частично изгорели бус и автомобил

20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

България Преди 2 часа

Престъплението е извършено в условията на домашно насилие и особена жестокост по отношение на пострадалата

Русия готви твърд отговор срещу „западните пирати“

Русия готви твърд отговор срещу „западните пирати“

Свят Преди 2 часа

Русия може да разположи своя флот, за да предотврати европейските сили да конфискуват нейните кораби и може да отвърне на европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани, предупреди съветник на руския президент Владимир Путин

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

България Преди 2 часа

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление.

<p>Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците</p>

Кърваво гостуване в Бузовград: Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците

България Преди 2 часа

74-годишен мъж се озова в болница с прободни рани след лют спор с 69-годишна дама, завършил с взаимни удари и намеса на полицията

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Любопитно Преди 2 часа

Hell’s Kitchen отваря врати тази вечер от 20.00 ч. по NOVA, а звезди като Тото, Краси и Рая Пееви ще се борят за одобрението на шеф Ангелов

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Свят Преди 2 часа

Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях

Всичко от днес

От мрежата

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Всеки ден на 2025 г. е бил с 1 градус по-топъл от обичайното

sinoptik.bg

Новият дом на Антоанет Пепе – фън шуй, балийски стил и сцена за кулинарно шоу

Edna.bg

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Edna.bg

Бивш на Памела Андресън пое властта в Марсилия, собственикът ще взима тежки решения

Gong.bg

Съдия №1 ще свири сблъсъка между ЦСКА 1948 и Левски

Gong.bg

Оранжев и жълт код за виелици и силен снеговалеж на 18 февруари

Nova.bg

Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга

Nova.bg