Огромен пожар унищожи театър "Саназаро" в Неапол

О громен пожар унищожи историческия театър "Саназаро" в центъра на Неапол, съобщиха местните власти, цитирани от АНСА.

"Щетите са огромни. За съжаление театърът е напълно опустошен", заяви командирът на пожарната Джузепе Падуано. В сградата все още има малки огнища, които екипите продължават да гасят, а причината за пожара засега остава неясна, обясни той.

Около 60 души са били евакуирани от близките жилищни сгради, след като пламъците са се разпространили и към тях. Осем души са били прегледани заради вдишване на дим, като четирима са откарани в болница.

Кметът на града Гаетано Манфреди заяви на място, че театърът е "напълно разрушен" и е останала основно външната конструкция. Той допълни, че е разговарял с министъра на културата Алесандро Джули и е договорено държавата да се включи във възстановяването.

Манфреди посочи, че е в контакт и с губернатора на област Кампания Роберто Фико, като институциите ще работят заедно за възстановяване на сградата.

Театърът, открит през 1847 г., е една от историческите ценности на града. При посещението си на място кметът се срещна със собственичката Лара Сансоне и я увери, че "няма да бъде сама" и че градът ще я подкрепи в усилията за възстановяване.