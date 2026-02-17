Свят

Разследване за обрязване в Белгия пали скандал със САЩ

Ванденбрук: Европейският съюз е щит срещу сплашване

17 февруари 2026, 15:34
Източник: AP/БТА

М инистърът на здравеопазването на Белгия Франк Ванденбрук обвини САЩ в идеологическа атака срещу европейски социален модел, включително здравеопазването, предаде "Белга".

На пресконференция в Париж Ванденбрук реагира на критики от страна на президента Доналд Тръмп, че Европа инвестира недостатъчно в научноизследователска и развойна дейност в областта на лекарствата, докато се възползва от по-ниски цени.

"Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си"

Белгийският министър обясни, че американските разходи за иновации са по-високи основно заради значителните печалби на частни компании, поддържащи високи маржове. Той подчерта, че Европейският съюз трябва да заеме по-твърда позиция спрямо Вашингтон, включително при обявяването на нови мита срещу ЕС или отделни държави членки.

"Европейският съюз е щит срещу сплашване", заяви министърът.

Изявленията на Ванденбрук идват ден след остра размяна на реплики с посланика на САЩ в Белгия Бил Уайт, който разкритикува белгийските власти и обвини страната в антисемитизъм във връзка с разследване срещу трима мъже в Антверпен, за които се твърди, че са извършвали еврейския обичай обрязване без сертифицирано медицинско обучение.

В публикация в социалните мрежи Уайт определи случая като "абсолютно въпрос на антисемитизъм" и призова правителството да се намеси. В отговор до външния министър Максим Прево той настоя или да бъде променена процедурата по сертификация на мохели (еврейски термин за еврейски служител, обучен в обрязването, което е основен принцип на вярата - бел. ред.), или действията на прокуратурата да бъдат признати като антисемитски.

САЩ - тежко ранени и много опасни, твърди белгийският премиер

Посланикът заяви, че е негово задължение да търси промени в съответните процедури. "Промяната на този закон е нещо, за което всички евреин в Белгия настояват, хиляди се свързаха с мен днес, и това е право, което еврейските граждани в Белгия, техните семейства и многобройните им силни поддръжници заслужават незабавно", добави американският дипломат. 

Външният министър Максим Прево призова Уайт на среща, описвайки изявленията му като "неприемливи".

"Всяко предположение, че Белгия е антисемитска, е невярно, обидно и неприемливо", каза Прево. Той подчерта, че "борбата срещу антисемитизма и всички форми на омраза и дискриминация е абсолютен приоритет за страната".

"Белгийският закон позволява ритуално обрязване, когато се извършва от квалифициран лекар при строги здравни и безопасни стандарти Конкретният случай, за който става въпрос, е предмет на съдебно разследване. Въздържам се от коментар по текущите производства", добави Прево.

Според него обвиненията към Белгия в антисемитизъм са равносилни на "опасна дезинформация". "Акредитираният посланик на САЩ в Белгия има отговорност да уважава нашите институции, нашите избрани представители и независимостта на нашата съдебна система. Личните нападки срещу белгийски министър и намесата в съдебни въпроси нарушават основни дипломатически норми", посочи още министърът.

Той каза, че Белгия е отворена за диалог, но "намесата в демократични институции и неоснователните обвинения преминават граница, която не може да бъде прекрачена".

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Белгия САЩ Дипломатически скандал
Обратно в сайта X

