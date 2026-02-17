Свят

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Една стара ДНК проба върху шал и признание, закъсняло с 40 години, сложиха край на едно от най-загадъчните „студени досиета“ в Бавария. Повече от четири десетилетия след убийството на 19-годишната Мария Кьолер през 1984 г., нейният бивш приятел е изправен пред съда, след като години наред се е крил в Турция и дори е живял под фалшива самоличност в същия германски град

17 февруари 2026, 16:25
Източник: istock

М ъж бе обвинен днес в убийството на бившата си приятелка повече от 40 години след смъртта ѝ в Германия, предаде ДПА.

Бившият приятел на Мария Кьолер е заподозрян, че е удушил жертвата с шал на 30 юли 1984 г. в град Ашафенбург. Заподозряният, чиито мотиви се смята, че са били ревност и желание за отмъщение, се е укривал в продължение на десетилетия.

Деветнайсетгодишната жена се била разделила с 25-годишния по онова време мъж и започнала връзка с американски войник, служещ в бившата Западна Германия. Жертвата е била намерена мъртва от надзирател в общежитие за стажанти-медицински сестри в града Ашафенбург в провинция Бавария. Смята се, че след престъплението заподозряният е избягал от Франкфурт в родната си държава - Турция.

Той се е върнал в Германия през 1998 г. под друго име, заедно с германската си съпруга, с която се е оженил в Турция. Живял е в Ашафенбург около 16 години под фалшива самоличност, преди да замине отново за Турция.

Разследващите са се върнали към неразкрития случай в края на 2024 г. и са открили мъжа в Турция. Заподозреният е екстрадиран в Германия през септември миналата година. Според прокуратурата в Ашафенбург той е признал престъплението и оттогава е в ареста.

Властите са успели да вземат ДНК проба от предполагаемото оръжие, използвано за убийството. Ако отговорният регионален съд реши да даде ход на обвиненията и да проведе процес, единствено може да бъде постановена присъда за убийство. Други престъпления вече не подлежат на наказателно преследване поради изтекла давност.

Източник: БТА, Елена Инджева    
