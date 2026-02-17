Свят

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила

17 февруари 2026, 17:50
Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени
Източник: iStock/GettyImages

Д вама души бяха убити при взрив във военен обект в град Сертолово в руската Ленинградска област, предаде „Ройтерс“, като се позова на местните власти и на канала „Маш“ в приложението Телеграм.

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила на територията на военно подразделение в Сертолово.

Двама души загинаха при експлозия във военен полигон в Русия

„Наредих на силите за сигурност да помогнат на въоръжените сили за разчистване на отломките и за спасяване на ранените при срутването на сграда на военната полиция на територията на военното подразделение в Сертолово“, каза Дрозденко.

„В момента се установяват причините за инцидента“, добави той.

Шестима загинаха на руско военно стрелбище

Според „Маш“ е възможно четирима души да са затрупани под развалините.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Взрив Русия
Петима са задържани за палежа в Бистрица
