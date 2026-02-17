Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

Н а 19 февруари в София ще бъде отбелязана 153-годишнината от гибелта на Васил Левски. Възпоменателната церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата в столицата е с начало 18:00 часа.

Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през три пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония.

До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети с дронове с обхват на забранената зона – кръг с център: 42°41'48"N 023°20'07"E и радиус 1000 м.

Центърът на София затворен за автомобили

Националната служба за охрана апелира гражданите своевременно да се информират относно ограниченията за придвижване в непосредствена близост до зоната за сигурност и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на мероприятието.

Столичната община организира възпоменателни събития, посветени на 153-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

На 18 февруари кметът на Столичната община Васил Терзиев ще гостува в 8. СУ "Васил Левски" в район „Студентски“, където ще присъства на открит урок за Апостола на свободата. Учениците от четвъртите класове на училището ще изнесат тематична програма с рецитации и песни в памет на Васил Левски. На финала столичният кмет ще им подари работни тетрадки "Аз уча за Васил Левски", създадени от Националния музей „Васил Левски“ в Карлово по образователна програма, чиято цел е по достъпен и интересен начин децата да научат повече за живота и делото на Апостола на свободата. Тетрадките са предназначени и за извънкласни форми на обучение.

Ликът на Апостола на свободата и негови думи ще бъдат проектирани върху сградата на Столичната община.

140 години от обесването на Апостола на свободата

На 18 и 19 февруари от 18:30 до 23:00 ч. сградата на Столичната община на ул. „Московска“ №33 ще се превърне в монументално „платно“, на което ще бъде проектиран образът на Апостола. Неговият лик и думи ще бъдат представени в светлинна проекция, реализирана по дизайн на Атанас Лалев.

Ликът на Левски и негови завети са поставени на информационни съоръжения на спирките на градския транспорт и билбордове на близо тридесет локации из града, ще можем да ги видим и на екраните в столичното метро и трамваи.

Портретите на Левски, използвани тази година в инициативите за почит към делото и паметта на Апостола, са предоставени от фонда на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Столичната община, Софийската света митрополия и Общобългарския комитет „Васил Левски“ организират по традиция възпоменателни събития:

На 19 февруари от 17.00 ч. в старинен храм "Света София - Премъдрост Божия" ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В 17:30 ч. литийно шествие ще тръгне от храма и ще стигне до паметника на Васил Левски, изминавайки последните стъпки на Апостола по пътя към безсмъртието.

От 18:00 ч. пред паметника на Апостола на свободата на бул. "Васил Левски" ще се състои възпоменателна церемония. Слова ще произнесат кметът на Столичната община Васил Терзиев, президентът на Република България Илияна Йотова и историкът проф. Пламен Павлов.

Явор Маринов, ученик в 6-и клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, ще рецитира стихотворението „Следите на Апостола“ от Дамян Дамянов.

В церемонията ще вземат участие Националната гвардейска част, Гвардейският представителен духов оркестър и Мъжки вокален състав „Аноним“ с диригент Димитър Стоянов.

145 години от гибелта на Васил Левски

По традиция Столичната община организира церемония за отбелязване на гибелта на Васил Левски в Босилеград (Република Сърбия).

На 19 февруари 2026 г. от 12:00 часа (местно време) пред бюст-паметника на Васил Левски в Босилеград (Република Сърбия) дирекция „Култура“ на Столичната община, съвместно с Културно-информационен център „Босилеград“ и Граждански комитет „Западни покрайнини“, организира възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата.

Ще бъдат произнесени слова в памет на Апостола и ще бъдат поднесени венци и цветя. Актьорът Здравко Димитров и вокална формация „Българи“ ще представят програма, посветена на делото и заветите на Васил Левски.

С отбелязването на годишнината Столичната община изразява почит към една от най-светлите личности в българската история и подчертава значението на съхраняването на националната памет и историческата ни идентичност, включително сред българските общности извън пределите на страната.

На 19.02.2026 г. във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски по повод 153-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски се въвежда временна организация на движението, съответно:

➢ До приключване на събитието се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, както следва:

- на паркингите на пл. „Св. Ал. Невски” и се закриват базарите за художествени произведения;

- ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г. С. Раковски”;

- бул. „Янко Сакъзов” между ул. „Кракра” и бул. „Васил Левски”;

- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „11 август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- ул. „Дунав” между пл. „Св. Ал. Невски” до бул. „Княз Ал. Дондуков“;

- ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ и ул. „Московска“.

➢ От 08:00 до 14:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки:

- по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ с изключение на колите на обществения транспорт;

- по бул. „Янко Сакъзов“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“.

➢ От 14:00 часа до приключване на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- бул. „Васил Левски“ между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ с изключение

на автобусни линии №№ 9 и 280;

- бул. „Янко Сакъзов” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Васил Левски“ (посока

от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” към ул. „Кракра“) с изключение на трамвайните мотриси от линии №№ 20 и 22;

- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „11 август” между ул. „Врабча” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- ул. „15 ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- ул. „Дунав” между пл. „Св. Ал. Невски” и ул. „Московска”;

- ул. „Врабча” между ул. „Дунав” и бул. „Васил Левски”;

- ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ до ул. „Московска“.

➢ От 14:00 до 20:00 часа на 19.02.2026 г. се променя движението на част от линиите на градския транспорт:

- тролейбусни линии №№ 1, 2, 6 и 8: от Пета МБАЛ, ж.к. „Бъкстон“, ж.к. „Лозенец“, ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите до кръстовище бул. „Васил Левски“ - бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите;

- тролейбусни линии №№ 3, 4 и 11: от „УМБАЛ "Света Анна“, ж.к. „Дружба“ – по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрутите;

- тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4, преминали към ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ преди затваряне на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат, както следва: от ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ в посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до кръстовище бул. „Княз Ал. Дондуков“ – ул. „Кракра“, направо по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ до пл. „Сточна гара“, обратен завой на кръговото кръстовище, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и от спирка с код: 1858 „Ул. "Бяло море“ по действащите маршрути в посока ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“;

- тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 ще се движат на дизелови двигатели от спирка с код: 1964 „Ул. "Искър“ до спирка с код: 1858 „Ул. "Бяло море“ в посока бул. „Владимир Вазов“;

- тролейбусите от линия № 6, преминали към ж.к. „Люлин 3“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, ще се движат с маршрут ж.к. „Люлин 3“ – пл. „Сточна гара“;

- тролейбусите от линия № 8, преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, продължават по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“ и по маршрута си посока ж.к. „Гоце Делчев“;

- тролейбусите от линия № 11, преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ до кръговото кръстовище на пл. „Руски паметник“ (обратен завой), връщане по бул. „Ген. Скобелев”, транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски“ и надясно по бул. „Цар Освободител“ по маршрута си посока ж.к. „Дружба 1“.

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 11: ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите.

153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана на 18 и 19 февруари с военни и общоградски ритуали с участието на представителни военни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС), Командването за логистична поддръжка (КЛП), Националната гвардейска част (НГЧ), висшите военни училища.

В родния град на Апостола – Карлово денят на годишнината, 18 февруари, ще започне с архиерейска света литургия и панихида в храм „Успение на Света Богородица“. От църквата ще потегли шествие по ул. „Васил Левски“ до родната къща на Дякона с участието на военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. От 18.00 часа на площад „Васил Левски“ в града ще започне възпоменателната церемония с участие на представителни подразделения от 61-ва Стрямска механизирана бригада.

В Ловеч на 18 февруари от 16.30 часа ще се състои панихида в храм „Успение Богородично“, след което ще се проведе гражданско поклонение с военен ритуал пред паметника на Васил Левски с участието на военнослужещи от КЛП.

На същата дата представителни военни формирования от Сухопътните войски ще вземат участие в ритуалите по отбелязването на 153 години от гибелта на Васил Левски в градовете Стара Загора, Хасково, Благоевград, Петрич, Дупница, Горна Оряховица, Русе, Златица, Чирпан. В Пловдив пред паметника на Апостола на свободата ще се състои военен ритуал с участието на Представителния духов оркестър на ВВС и военнослужещи от Трета авиационна база. Във Варна в Морската градина ще се състои военният ритуал по полагане на венци и цветя пред бюст – паметника на Апостола, с участието на Представителния духов оркестър на ВМС и почетен караул от Военноморска база – Варна. Военнослужещи от ВМС ще участват и в церемонията в Морската градина в Бургас.

Курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ във Велико Търново ще участват същия ден във военни ритуали по поднасяне на венци и цветя на паметника на Апостола в НВУ на Ритуалния плац, в град Стражица на паметника „Майка“ и на паметника на Васил Левски във Велико Търново.

В столицата на 19 февруари от 17.00 ч. в старинен храм „Света София - Премъдрост Божия“ ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Литийно шествие ще потегли от храма и ще стигне до паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“, изминавайки последните стъпки на Апостола по пътя към безсмъртието. От 18.00 ч. пред паметника на Апостола на свободата ще се състои възпоменателна церемония, в която ще вземат участие военнослужещи от НГЧ и Гвардейският представителен духов оркестър.

Също на 19 февруари военнослужещи от Сухопътните войски ще се включат в общоградските събития в градовете Димитровград, Шумен, Смолян, Сливен, Асеновград, Белене, а военнослужещи от ВВС – във военните ритуали в Ямбол и Плевен пред паметниците на Васил Левски.

Военната академия „Г.С. Раковски“ в София ще отбележи 153-та годишнина от гибелта на Васил Левски с поднасяне на цветя на паметника на Апостола и с публична лекция. На 18 февруари от 10.00 часа ще започне военният ритуал пред паметника в парка на Академията с участието на личния състав, гости и граждани. На 19 февруари от 15.00 часа в аула „Раковски“ на Военната академия ще се проведе публична лекция на професор д-р Пламен Митев на тема „Нови документални свидетелства за живота и дейността на Апостола“. Входът е свободен.