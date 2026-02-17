България

Задържаха учител за блудство с малолетни ученички

На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата

Обновена преди 2 часа / 17 февруари 2026, 11:32
София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

Иван Радев за машините за гласуване: Митът за

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

Разследването

Кметът на Бистрица след палежа: Прекъсвам нечии интереси

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото

Р айонна прокуратура – Плевен привлече като обвиняем 28-годишен учител по математика за блудство и съвкупление с малолетни момичета.

59-годишният К.Б. от русенското село Червена вода е обвинен в блудство

В хода на разследването е установен извършителя на деянието, който с постановление на наблюдаващия делото прокурор е привлечен в качеството на обвиняем по делото, за това, че на 30.12.2025 година в село в област Плевен извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление с малолетно момиче и на неустановена дата през месец февруари 2023 година в село в област Плевен се съвкупил с друго момиче ненавършило 14-годишна възраст, чрез използване на положение на зависимост, тъй като детето е било негова ученичка.

С постановление на наблюдаващия делото  прокурор, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане до Районен съд- Плевен за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, което предстои да бъде разгледано.

Арестуваха учител, докато гледа порно с деца

Под ръководството на Районна прокуратура – Плевен се извършват действията по разследването, като с оглед  чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата.

Източник: Prb.bg    
Педофилия Учител Задържане Сексуални действия Деца Съд Разследване Обвиняем Плевенско село Сигнал от майка
