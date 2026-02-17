Задържаха учител за блудство с малолетни ученички

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

Р айонна прокуратура – Плевен привлече като обвиняем 28-годишен учител по математика за блудство и съвкупление с малолетни момичета.

В хода на разследването е установен извършителя на деянието, който с постановление на наблюдаващия делото прокурор е привлечен в качеството на обвиняем по делото, за това, че на 30.12.2025 година в село в област Плевен извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление с малолетно момиче и на неустановена дата през месец февруари 2023 година в село в област Плевен се съвкупил с друго момиче ненавършило 14-годишна възраст, чрез използване на положение на зависимост, тъй като детето е било негова ученичка.

С постановление на наблюдаващия делото прокурор, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане до Районен съд- Плевен за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, което предстои да бъде разгледано.

Под ръководството на Районна прокуратура – Плевен се извършват действията по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата.