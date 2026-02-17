Свят

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Патрушев: Да не забравяме, че много кораби плават под европейски флагове

17 февруари 2026, 15:08
Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат
Източник: БТА

Р усия да използва военноморския си флот, за да попречи на европейските страни да задържат нейни кораби и да предприеме действия срещу европейски съдове като ответна мярка, призова днес съветникът на Кремъл Николай Патрушев, цитиран от „Ройтерс“.

Патрушев, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, заяви, че Русия трябва да даде суров отговор на тези действия, особено що се отнася до Великобритания, Франция и балтийските държави.

„Ако не им дадем твърд отпор, британците, французите и дори балтийците скоро ще станат толкова арогантни, че ще се опитат да блокират достъпа на нашата страна до морето, най-малкото в Атлантическия басейн“, предупреди Патрушев, който е председател на Морската колегия на Руската федерация.

„В основните морски райони, включително тези далеч от Русия, трябва да бъдат разположени за постоянно значителни сили – сили, способни да охладят страстите на западните пирати“, смята Патрушев.

Той подчерта, че според Русия НАТО планира блокада на руския анклав Калининград на брега на Балтийско море.

„Всеки опит за морска блокада на нашата страна е напълно незаконен от гледна точка на международното право и концепцията за „сенчест флот“, която представители на ЕС изтъкват при всяка възможност, е юридическа фикция“, заяви Патрушев.

Терминът „сенчест флот“ се използва за плавателни съдове, които според Запада се използват от Русия за избягване на санкции, отбелязва „Ройтерс“.

„Изпълнявайки планове за морска блокада, европейците съзнателно осъществяват сценарий за военна ескалация, изпитват границите на нашето търпение и провокират активни ответни мерки“, каза Патрушев, цитиран от ТАСС.

„Ако тази ситуация не бъде решена по мирен път, блокадата ще бъде пробита и елиминирана от военноморския флот“, предупреди той и допълни: „Да не забравяме, че много кораби плават под европейски флагове в моретата. На нас също може да ни стане интересно какво превозват те и накъде“.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Русия Николай Патрушев Морска блокада
