Трима ученици починаха, след като бяха хипнотизирани от директора си

П рез пролетта на 2011 г. трима ученици от един и същ малък град във Флорида починаха - и тримата преди това бяха хипнотизирани от директора си, д-р Джордж Кени, съобщава People.

Тогавашният директор на гимназия „Норт Порт“ е хипнотизирал над 70 души, включително много ученици, по време на мандата си, въпреки че никога не е бил лицензиран хипнотерапевт. Някои ученици са хвалили методите му и са му приписвали подобрените си спортни и академични постижения, според документалния сериал от 2023 г. „История от истинското престъпление: Погледни в очите ми“.

След това студентите Маркъс Фрийман, Уесли Маккинли и Британи Палумбо, всеки от които е имал лични сеанси с хипноза с Кени, починали в рамките на няколко седмици един от друг.

Въпреки че Кени отдавна отрича да е извършвал хипноза с неблагоприятни последици за учениците, родителите на тийнейджърите обвиняват Кени, че им е показал как да изпадат в транс, по време на който не са могли да разберат последствията от действията си - включително самоубийството си.

Сега събитията са тема на епизод от документалния сериал на ID „Странният случай с...“ , чиято премиера беше на 16 февруари. Ето всичко, което трябва да знаете за странния случай на д-р Джордж Кени.

Кени започнал да хипнотизира учениците на групи, а след това и поотделно.

В книгата си „Погледни в очите ми“ Кени споделя, че е развил интерес към хипнозата, когато е бил тийнейджър, четейки за нея и опитвайки я с приятел.

Когато Кени започва работа в гимназия „Норт Порт“ в Норт Порт, Флорида, той отива на конференция, където хипнотизатор изнася представление пред 2000 ученици. Това вдъхновява Кени да вземе петдневен курс с Националната гилдия по хипноза в Центъра за хипноза „Омни“ в края на 2009 г. Той обаче не става лицензиран хипнотерапевт.

„Беше отлично обучение“, каза той в „Погледни в очите ми “. „Чувствах, че съм ефективен и знаех какво правя.“

След това Кени започнал това, което според него било „асистиращо“ в хипнотичните части на годишните партита за завършване на проекта в училището, демонстрирайки ги в класове и извършвайки хипноза на училищния JROTC, според документалния сериал.

Скоро след това Кени започнал да предлага частни сеанси с хипноза на ученици за помощ при различни проблеми, включително тревожност от изпити, проблеми с фокусирането, подобряване на спортните постижения и други. Той записвал и документирал сеансите, като изисквал от родителите им да подписват разрешителни, за да могат учениците да присъстват.

Първият студент, когото е хипнотизирал в частна сесия, Ерик Уилямс, каза, че хипнозата му е подобрила драстично резултатите от тестовете му. Според Кени в документалния сериал, някои други също са се възползвали значително от сесиите му.

През юли 2011 г. Sarasota-Herald Tribune съобщи, че Кени е хипнотизирал най-малко 75 души, включително ученици, спортни отбори от Норт Порт, училищен персонал и родители, като един ученик е преминал през 40 сеанса.

Той твърди, че не е знаел за потенциалните неблагоприятни ефекти на хипнозата.

В правни документи, получени от Sarasota Herald-Tribune, Кени твърди, че не е знаел, че хипнозата може да бъде вредна в някои случаи, например ако някой е депресиран, и признава, че никога не е питал учениците си за тяхната медицинска или психическа история преди сеансите.

Някои студенти, които е хипнотизирал, твърдят, че все още усещат нежелани ефекти от преживяването. По време на екскурзия на JROTC през 2009 г., Кени е хипнотизирал поне четирима студенти. Един от тях е свидетелствал, че му е било дадено това, което му е било казано да нанесе слънцезащитен крем, но се е събудил с размазано червило по цялото лице и без спомен за случилото се, според документите.

Студентът пазел преживяното си в тайна години наред, обяснявайки: „Тъй като бях толкова малък, бях някак смутен от това, страхувах се да говоря с родителите си за това. Не исках никой да знае. Чувствах се неудобно.“ Той добави, че е намирал Кени за „плашещ“, отбелязвайки: „Не се чувствах сигурен или комфортно около него, знаейки какво е направил.“

Друг студент твърди, че се е изгубил в хотела, в който е отседнал, след като Кени го хипнотизирал да вижда числа на чужд език и се е събудил с чорапогащник и червило. Той съобщава, че години по-късно все още има проблеми с паметта и фокуса.

3 High School Students Died After Being Hypnotized by Their Principal. Inside the Bizarre Case https://t.co/dwccQU69UJ — People (@people) February 17, 2026

Фрийман загина в автомобилна катастрофа след чести сеанси на хипноза

В „Погледни в очите ми“ най-добрият приятел на Фрийман, Дерик Томас, твърди, че 16-годишният Фрийман е започнал да ходи на сеанси с Кени всеки петък преди футболни мачове, за да не изпитва болка и да може да продължи да играе.

Според Томас, Кени е въвеждал Фрийман в „транс“, в който той е бил психически присъстващ, но не е можел да усеща тялото си. Томас твърди, че хипнозата изглежда е правила „огромна разлика на терена“ за Фрийман, който е „понасял удари от деца три пъти по-големи от него и просто е продължавал“, но понякога е напускал терена с „празен поглед“.

В документалния сериал Кени потвърди, че е хипнотизирал Фрийман, за да помогне на мозъка му „да вижда нещата по-бавно на терена“, но отрече да е използвал хипноза, за да спре физическата болка.

На 15 март 2011 г. Фрийман и приятелката му се прибирали с кола от болезнен преглед при зъболекар, когато той получил „странно изражение на лицето си“, казала по-късно приятелката му пред полицията, според The ​​Guardian . Фрийман излязъл от пътя и се блъснал в дърво.

Фрийман загина при инцидента. Приятелката му беше сериозно ранена, но оцеля, според The ​​Guardian .

Маккинли е бил хипнотизиран, преди да се самоубие

16-годишният Маккинли отне живота си на 8 април 2011 г., само седмици след смъртоносната катастрофа на Фрийман.

Според ABC News, Кени хипнотизира Маккинли, обещаващ млад музикант, подготвящ се за прослушване в Джулиард, ден преди смъртта си. Според „Look Into My Eyes“, той е имал общо три известни сесии с Кени.

В документалния сериал майката на Маккинли, Пеги, твърди, че веднъж, след като напуснал сесия, той не отговорил на името си и си помислил, че има 11 пръста. Тя каза, че поведението му било „почти като на зомби, много нетипично за него“ и че бил хипнотизиран да пропуска числото седем, когато брои.

В деня, в който Маккинли починал, Пеги каза, че Маккинли отново се държал странно.

„Беше петък следобед. Уесли се беше прибрал от училище, мина покрай мен, остави чантата си с книги и излезе през задната врата“, каза тя в документалния сериал. „Той ми беше казал, че ще дойдат приятели. Попитах в колко часа ще дойдат и той просто мина покрай мен през задната врата... час по-късно чух сирени.“

В „Look Into My Eyes“ Кени каза, че Маккинли е бил жертва на кибертормоз и „драма зад кулисите“, но че не е знаел, че Маккинли е бил депресиран по време на сесиите им.

„Не разбирам... какво се случи с Уесли“, каза Кени в „Погледни в очите ми“. „Той имаше светло бъдеще. Това все още ме преследва.“

Палумбо искаше да подобри резултатите си на тестовете, преди да се самоубие

Междувременно, 17-годишната Палумбо се е срещнала с Кени поне веднъж в края на 2010 г., за да се опита да подобри резултатите си от SAT и да намали тревожността си от полагането на тестове.

В „Погледни в очите ми“ майка ѝ Патриша разказа, че Палумбо наскоро е скъсала с приятеля си, с когото са били заедно от няколко години, и е била стресирана, че не е приета в колежа на бившия си партньор - Университета на Централна Флорида (UCF).

„Тя беше тъжна, но не и депресирана“, каза Патриша пред Sarasota Herald-Tribune през декември 2012 г. „Целият живот беше пред нея.“

Патриша присъства на хипнотичния сеанс на Палумбо, който е записан. По време на сеанса Кени казал на Палумбо да се отпусне и я накарал да се наведе напред за осем до десет минути. Патриша каза в документалния сериал, че след сеанса Палумбо изобщо не си спомня да се е навеждала.

Когато Палумбо отново се явила на изпита SAT след сеанса с хипноза, тя все още не се представила добре. Според Патриша, Палумбо се отчаяла, защото вярвала, че хипнозата е „последната ѝ мярка“ за прием в UCF.

На 4 май 2011 г. Палумбо влязла в стаята си и казала, че ще подремне. По-късно, когато родителите ѝ я извикали за вечеря, тя не отговорила. След няколко минути те влезли в стаята ѝ, където я намерили мъртва в гардеробната ѝ.

„Не мисля, че той очевидно я е програмирал да се самоубие“, каза Патриша в „Погледни в очите ми“ . „Но мисля, че вероятно ѝ е дал инструмент, който ѝ е позволил да направи това, което е направила, защото тя не си спомняше по-голямата част от тази хипнотична сесия. Не си спомняше формата, в която седеше, не си спомняше какво е казал той. Дали това ѝ отне борбата и желанието ѝ да живее?“

В интервю за местен вестник малко след самоубийството на Палумбо, Кени отрече някога да е хипнотизирал Палумбо. В показанията си по-късно той отрече да е допринесъл за смъртта ѝ и твърди, че „случайно“ е излъгал от целия стрес, на който е бил подложен, според документалния сериал.

Някои студенти подкрепиха Кени и казаха, че им е помогнал

Малко след самоубийството на Палумбо, Кени е бил пуснат в платен административен отпуск, според ABC News. След протести както от студенти, така и от персонал, на Кени е било позволено да връчи дипломите на студентите на церемонията по дипломирането им през 2011 г.

Няколко студенти се изказаха в „Погледни в очите ми“ в подкрепа на Кени, казвайки, че той е „изкупителна жертва“ за опечалените семейства.

Ученикът от Норт Порт, Стивън Уеър, признава заслугата на Кени за това, че му е помогнал да завърши гимназия навреме. Уеър каза, че се е провалил на стандартизирания тест FCAT пет пъти, докато той и майка му не са посещавали сеансите с хипноза на Кени.

„Можеше да му се довериш“, каза Уеър за Кени. „Това е като основният ключ между пациент и терапевт, това доверие. Все още си достатъчно съгласен, но подсъзнанието ти е поело контрола. Ти си в състояние на сън, но той казва, че ако по всяко време не си съгласен с нещо, си свободен да се върнеш.“

Уеър издържа изпита FCAT след сеансите с хипноза и имаше най-високите резултати от всички в групата си за повторно явяване.

Той беше разследван за хипнотизиране на студенти и сключи сделка за признаване на вината.

След смъртта на Палумбо, училищното настоятелство на окръг Сарасота нае Агенцията за разследвания „Стийл“ да разследва хипнотичните дейности на Кени в гимназията „Норт Порт“, според Sarasota Herald-Tribune.

В доклада медицинската сестра от гимназия Норт Порт, Дениз Брислин, обвинява Кени, че е пречил на оказването на първа помощ на ранен ученик поне в един случай. В „Погледни в очите ми“ свидетели твърдят, че ученикът е наранил раменете си в училищната зала с тежести. След това те твърдят, че Кени се е опитал да хипнотизира ученика в опит да облекчи болката му и умишлено е държал Брислин далеч от него, преди да пристигнат парамедиците.

Кени каза в документалния сериал, че просто е стигнал до ученика преди медицинската сестра и се е опитвал да го успокои. „Беше много ефективно“, каза той, добавяйки: „Медицинската сестра беше разстроена, че е почувствала, че съм ѝ пречил. Като се замисля, наистина го направих, но не го направих нарочно. Пречих ѝ се.“

Министерството на здравеопазването на Флорида разследва инцидента и няколко други случая и твърди, че Кени е нарушил щатския закон, защото не е лицензиран здравен специалист.

В крайна сметка Кени пледира, че не е оспорил практикуването на терапевтична хипноза без лиценз - обвинение в престъпление - и подаде оставка през юни 2012 г. Той го направи, за да избегне обвинения в практикуване на терапия без лиценз, което би означавало затвор.

„Във Флорида, ако сте осъден за тежко престъпление, като преподавател, можете да загубите пенсионните си осигурения", каза Кени в „Погледни в очите ми“. „Затова работих с адвоката си и пледирах, че не съм оспорил.“

Според документалния сериал, той е осъден на две последователни присъди от по шест месеца пробация и 50 часа общественополезен труд. След като пробацията и общественополезният му труд изтекоха, Кени се премести от Флорида.

„Живехме в града още една година след случилото се, с новинарски екипи на предната поляна, хора, чукащи на входната врата, и съседи, които им казваха да се разкарат“, каза той в „Погледни в очите ми“. „Имах 30 години преподавателски опит, така че на 52 години можех да се пенсионирам.“

„Сарасота Хералд-Трибюн“ съобщи, че Кени се е преместил в Лейк Джуналуска, Северна Каролина.

„Пенсионирането и преместването в Смоуки Маунтинс мисля за обръщане на нова страница“, каза Кени в „Погледни в очите ми“ .

Родители на починали ученици съдиха училищното настоятелство в Норт Порт

През декември 2012 г. родителите на Фрийман, Маккинли и Палумбо съдят училищното настоятелство на окръг Сарасота за неправомерна смърт на всеки от тийнейджърите. В иска се твърди, че хипнозата на Кени е довела до смъртта им и че настоятелството е трябвало да попречи на Кени да извършва хипноза.

През октомври 2015 г. семействата и училищното настоятелство постигнаха споразумение, като всяко семейство получи максималната сума от 200 000 долара, според NBC News.