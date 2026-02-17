Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

Н иколай и Евгения Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв.

Делото, което водиха, е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди, предаде NOVA.

Според Баневи върху земи на приватизирано от тях дружество неправомерно е била учредена ипотека. Заради спорове с Агенцията по приватизация по изпълнение на договора за раздържавяване се стига до публична продажба на въпросните земи.

Съдът обаче е категоричен - сделката е извършена на по-ниска от реалната стойност, с която са нанесени щети на Баневи.