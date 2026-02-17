Удължават давността за престъпления срещу деца

П равителството прие промени в Наказателния кодекс (НК), с които се въвеждат по-тежки наказания за престъпления срещу малолетни и непълнолетни лица. С измененията се увеличават и давностните срокове за преследването на извършителите на този род престъпления.

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

Така давността започва да тече не от момента на извършване на престъплението, а от навършването на 18-годишна възраст от пострадалия. Промяната ще предотврати възможността извършителите да избегнат наказателна отговорност. Тя дава гаранции, че децата - жертви на престъпления сред посочените в глави втора и четвърта от Особената част на НК (престъпления против личността и против брака, младежта и семейството), разполагат с достатъчно дълъг срок и след навършване на пълнолетие, за да сезират лично компетентните органи за извършеното.

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер по отношение на лица до 10-годишна възраст. Това е ясен знак за нулева толерантност към насилието над най-малките и уязвими членове на обществото, като наказанията за подобен род престъпления се увеличават драстично и за определени състави вече предвиждат до 20 години затвор.