Експерт по езика на тялото разкри напрежение в Меган и Хари на баскетболен мач

П ринц Хари и Меган Маркъл показаха фин „таен знак“ за разочарование по време на звездната си поява на баскетболен мач през уикенда, разкри експерт по езика на тялото.

Херцогът и херцогинята на Съсекс бяха заснети в залата Intuit Dome в Лос Анджелис в неделя вечерта. Двамата изглеждаха по-влюбени от всякога, отбелязвайки уикенда около Свети Валентин с широки усмивки и демонстрации на нежност. Появата им беше белязана от моменти на едва доловима близост – Меган шепнеше в ухото на съпруга си, а в други моменти го държеше за ръката в знак на подкрепа.

Според експерта по езика на тялото Инбал Хонигман, която коментира пред HELLO!, усмивката на Меган е била „съвършено прекрасна“. Тя допълва: „Бузите ѝ са повдигнати и заоблени, което създава усмивка на цялото лице.“ Макар двойката да изглеждаше в синхрон по време на публичната си поява, експертът разкри фин детайл, който подсказва, че те не са били толкова спокойни, колкото са изглеждали на пръв поглед.

Инбал посочва, че и Хари, и Меган са демонстрирали сходен жест – държане за китките си, което издава „напрежение“, вероятно провокирано от голямата тълпа и засиленото внимание на камерите. Тя обяснява: „Нещо ново се случи на тази среща – Хари и Меган използваха един и същ невербален жест едновременно! Ръката на Хари се държи за другата му китка, а Меган прави абсолютно същия жест. Това движение, на хващане на собствената китка, означава желание за самоограничаване и е също така самоуспокояващ жест. И двамата показват известно разочарование, сякаш има нещо, което искат да направят, но не могат.“

В друг момент принц Хари беше забелязан да „свива пръсти“ – жест, който също подсказва наличие на вътрешно напрежение. Инбал отбелязва, че този език на тялото е леко нетипичен за двойката, тъй като Хари и Меган обикновено действат „независимо един от друг, дори когато са близо един до друг“, като демонстрират различни невербални сигнали.

Среща сред знаменитости

По време на събитието двойката седеше в непосредствена близост до оживена група гости, сред които и Куин Латифа със семейството си, което допълнително допринасяше за динамичната и шумна атмосфера в залата. В един от моментите 44-годишната Меган стисна ръце и се усмихна лъчезарно към игрището, докато Хари я наблюдаваше с видима гордост и очевидно се наслаждаваше на споделеното преживяване.

Двамата явно обичат спортните събития като избор за срещи. През ноември те присъстваха заедно и на Световните серии, носейки еднакви бейзболни шапки на Лос Анджелис Доджърс.

Принц Хари и Меган Маркъл се оттеглиха от ролята си на работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и същата година се преместиха в Съединените щати. В момента те живеят в Монтесито, Калифорния, заедно с двете си деца – шестгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет.