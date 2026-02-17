Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

П рез предстоящата нощ над страната ще преобладава облачно време, като в по-голямата част от територията ще паднат валежи от сняг. Специално внимание трябва да се обърне на Дунавската равнина, където на много места ще се създадат условия за снежни виелици и навявания. В източните райони първоначално ще вали дъжд, но до сутринта той също ще премине в сняг.

В Североизточна България съществува сериозен риск от образуване на поледици. Утре през деня валежите ще започнат да спират първо в западните части, като след обяд облачността ще се разкъсва, докато над по-голямата част от страната се установи предимно слънчево време. Денят ще бъде ветровито – ще духа умерен до силен северозападен вятър.

За сряда са обявени предупредителни жълт и оранжев код за опасно време в цялата страна.

Оранжев код е издаден за 15 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.

Жълт код е издаден за всички останали области в България.

Източник: НИМХ

Температури: Минималните стойности ще варират между -2° и 3°, а максималните ще достигнат 2° до 7°.

София: Очаква се минимална температура около -1° и максимална около 3°.

Атмосферно налягане: Ще се повишава, доближавайки средните стойности за февруари.

Черноморие и планини

По Черноморието: Облачността ще бъде значителна с валежи от дъжд, преминаващи в сняг още в сутрешните часове. По северното крайбрежие има опасност от поледици. Северозападният вятър ще бъде умерен и силен, носейки със себе си студен въздух. Максималните температури ще са в границите 4°–5°, при температура на морската вода 5°–7° и вълнение 2-3 бала.

В планините: Очаква се тежка зимна обстановка със значителни снеговалежи и натрупване на нова снежна покривка. Вятърът по билата ще бъде бурен до ураганен от северозапад, което ще доведе до виелици и навявания по проходите. Максималните температури на 1200 м ще са около -5°, а на 2000 м – около -9°.

Изгледи за четвъртък и петък: Рязка промяна

В четвъртък ще преобладава слънчево време с висока разкъсана облачност. Вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от юг-югозапад. В низините и котловините са възможни мъгли. Сутринта ще остане студена с температури до -7°, но през деня ще започне затопляне и максималните стойности ще достигнат 7°–12°.

В петък затоплянето ще продължи, като южният вятър ще се усили, особено в Източна България и районите северно от планините. След обяд обаче вятърът отново ще се ориентира от северозапад, вкарвайки порция студен въздух. Облачността ще се увеличи от запад на изток и на много места ще превали дъжд, който в планинските и северните райони ще преминава в сняг.