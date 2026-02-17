България

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов

17 февруари 2026, 18:01
М инистерският съвет прие решение за участие на страната ни във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон на 19 февруари 2026 г., по покана на американския президент Доналд Тръмп, който е и основателя и председател-учредител. 

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

Как реагираха политиците на присъдиняването на България към Съвета за мир

Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси в Министерството на външните работи, ще е част от делегацията, както и Стефка Йовчева, временно управляващ българското посолство във Вашингтон.

Делегацията на България се предвижда да вземе участие във Встъпителното заседание на 19 февруари 2026 г. като държава участник без право на глас в Съвета за мира.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Участието на България е в съответствие с последователната позиция на страната ни в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток, допълват от Министерския съвет.

Източник: МС    
Съвет за мир Вашингтон
