България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

М инистерският съвет прие решение за участие на страната ни във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон на 19 февруари 2026 г., по покана на американския президент Доналд Тръмп, който е и основателя и председател-учредител.

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси в Министерството на външните работи, ще е част от делегацията, както и Стефка Йовчева, временно управляващ българското посолство във Вашингтон.

Делегацията на България се предвижда да вземе участие във Встъпителното заседание на 19 февруари 2026 г. като държава участник без право на глас в Съвета за мира.

Участието на България е в съответствие с последователната позиция на страната ни в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток, допълват от Министерския съвет.