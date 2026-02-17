Любопитно

Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell’s Kitchen тази вечер

Боксьор, медицинска сестра и културист са сред новите претенденти в пъстрите отбори на шеф Виктор Ангелов

17 февруари 2026, 15:24
Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell's Kitchen тази вечер
Н ай-горещият кулинарен риалити формат Hell’s Kitchen се завръща с осми сезон тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Още на старта зрителите могат да очакват безкомпромисен екшън, подправен с изкусни готварски умения и завладяващи човешки истории.

Част от отборите на взискателния шеф Виктор Ангелов ще станат свежи образи, готови да покажат всички свои кулинарни умения, за да грабнат голямата победа. Сред тях са бивш професионален боксьор, медицинска сестра, амбициозна млада мениджърка, участвала в риалити предавания, както и майстори на гурме кухнята с опит простиращ се от Рио де Жанейро до границите на Попово.

Всеки от осемнадесетте нови кандидати за титлата “Най-добър готвач на България” ще трябва да подготви авторски специалитет, с който да впечатли критичния шеф Виктор Ангелов, а само най-прецизните в работата си ще извоюват първата победа в Кухнята на Ада.

Кой ще триумфира на старта на най-горещото приключение? Не пропускайте да видите в премиерния епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

