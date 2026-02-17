България

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

В края на 2025 г. държавният дълг на България достигна 61,4 милиарда лева, което представлява 27,1% от икономиката на страната. Въпреки че дефицитът е удържан в рамките на критичните за Еврозоната 3%, данните на Министерството на финансите разкриват сериозен натиск върху хазната – разходите за заплати и социални плащания са скочили с милиарди, докато държавата е ускорила харченето и по проектите от Плана за възстановяване

17 февруари 2026, 16:33
България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?
Източник: iStock/GettyImages

Н а база на данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители е бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. е дефицит в размер на 6 828,3 млн. лв. или 3,0 на сто от БВП (БВП, вкл. за IV тримесечие на 2025 г. - експресни оценки на НСИ от 13.02.2026 г.), което отговаря на индикативната цел в разчетите за годината.

Основни параметри по консолидираната фискална програма за 2025 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2025 г. са в размер на 86 086,2 млн. лв., което е 95,4 % от годишните разчети. Съпоставени е предходната година, постъпленията нарастват с 14 071,0 млн. лв. (19,5 %), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. За това принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо 2024 г. с 15,3 % (8 986,8 млн. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2 168,0 млн. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2 916,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2025 г. възлизат на 92 914,5 млн. лв., което е 96,1 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2024 г. бяха в размер на 78 178,8 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите за 2025 г. нарастват с 13 535,7 млн. лв. (17,1 %). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (е 4 141,6 млн. лв. или 11,9 на сто повече), както и при разходите за персонал (с 4 050,4 млн. лв. или 20 на сто повече), капиталовите разходи и трансфери (3 514,6 млн. лв. или с 43,9 на сто повече на съпоставима база) и други. 

Данните показват, че високият ръст при капиталовите разходи се дължи предимно на значителното нарастване на плащанията за проектите по сметките за средства от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и предоставените трансфери от Националния фонд към бенефициентите са в размер на 2 790,7 млн. лв. Това означава, че само през 2025 г. разходите по ПВУ са близо два пъти по-високи спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и ускореното изпълнение по проектите през изминалата година.

Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2025 г. от централния бюджет, възлиза на 2 036,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Номиналният размер на държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП в края на декември 2025 г. е 27,1 %.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2025 г. е 17 467,0 млн. лв- в т. ч. 14 865,9 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2 601,1 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Източник: БГНЕС    
Консолидирана фискална програма КФП Бюджетен дефицит Приходи Разходи Данъчни приходи Капиталови разходи План за възстановяване и устойчивост ПВУ Държавен дълг Фискален резерв Брутен вътрешен продукт БВП
Последвайте ни
12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

Трима ученици починаха, след като бяха хипнотизирани от директора си

Трима ученици починаха, след като бяха хипнотизирани от директора си

Страсбург осъди България заради внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Страсбург осъди България заради внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Експерт по езика на тялото разкри напрежение в Меган и Хари на баскетболен мач

Експерт по езика на тялото разкри напрежение в Меган и Хари на баскетболен мач

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

pariteni.bg
Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 22 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 20 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 22 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Свят Преди 40 минути

Ето всичко, което трябва да знаете за Лиса „Left Eye“ Лопес и необичайните обстоятелства около нейния край

,

„Застраховка“ за живот след смъртта: Украински войници масово замразяват генетичен материал

Свят Преди 43 минути

В условията на опустошителна война Украйна е изправена пред невидима заплаха – демографски срив

Обвиняемият по делото за Сияна остава в ареста

Обвиняемият по делото за Сияна остава в ареста

България Преди 1 час

Становището на прокуратурата беше подкрепено и от частното обвинение

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

България Преди 1 час

Служителите на НСО ще извършват проверки, промени в транспорта

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Любопитно Преди 1 час

Повече от половината от телевизионните зрители (18-59 г.) снощи избраха любимото развлекателно предаване

,

Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Боксьор, медицинска сестра и културист са сред новите претенденти в пъстрите отбори на шеф Виктор Ангелов

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Свят Преди 2 часа

Патрушев: Да не забравяме, че много кораби плават под европейски флагове

Огромен пожар унищожи театър "Саназаро" в Неапол

Огромен пожар унищожи театър "Саназаро" в Неапол

Свят Преди 2 часа

Театърът, открит през 1847 г., е една от историческите ценности на града

<p>Формула &quot;5+2&quot;: Ако изборите бяха днес</p>

"Мяра": Пет партии влизат в НС, две са на ръба - ако изборите са в средата на февруари

България Преди 2 часа

Изследването отчита 51,5% потенциална избирателна активност и декларативна подкрепа за основните формации

Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

България Преди 2 часа

Без промени всяко увеличение на средствата ще отива на същото място, където са останалите близо 6 милиарда евро от бюджета на НЗОК за последната година

<p>Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република</p>

Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република

Свят Преди 3 часа

"Казвам ви – и вие няма да успеете"

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 3 часа

Кучерова не е била в Русия от 2018 г., но разбира, че поема риск, като се противопоставя на режима

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

България Преди 3 часа

НИМХ предупреждава за опасни условия в Дунавската равнина и планините!

Внимание, шофьори! Зимата се завръща с пълна сила

Внимание, шофьори! Зимата се завръща с пълна сила

България Преди 3 часа

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре, 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг и да духа силен вятър в цялата страна

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Свят Преди 3 часа

Защо някои експерти смятат, че политиката, водена от администрацията на Тръмп, може да предизвика криза в американския туристически сектор

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

България Преди 3 часа

"Снежанката" получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица"

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Всеки ден на 2025 г. е бил с 1 градус по-топъл от обичайното

sinoptik.bg

„Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 година

Edna.bg

Новият дом на Антоанет Пепе – фън шуй, балийски стил и сцена за кулинарно шоу

Edna.bg

Още един кандидат за служебен министър на спорта

Gong.bg

Мъжката ни щафета в биатлона завърши на 12-о място на 4 по 7.5 км на Игрите в Милано-Кортина

Gong.bg

МВР пусна доклад за проверките на НПО-то на Калушев (ДОКУМЕНТ)

Nova.bg

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Nova.bg