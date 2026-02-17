България

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

Температурите в столицата падат рязко, а Столична община обяви пълна мобилизация на техниката. Създадена е организация 151 снегопочистващи машини да започнат обработка на основните булеварди и трасетата на градския транспорт веднага щом дъждът премине в сняг след 18:00 ч.

17 февруари 2026, 16:22
С толичната община е в пълна готовност да реагира във връзка с прогнозата за валежи, които след 18:00 часа  тази вечер се очаква да преминат от дъжд в сняг при понижаващи се температури от +5° до 0° и да образуват 3–5 см снежна покривка. 

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

В урбанизираната част на София – по улици и булеварди, трасета на масовия градски транспорт и основни пътни артерии – е създадена организация за снегопочистване и разпръскване на смеси против заледяване при започване на снеговалежа.

В готовност тази вечер са 151 снегопочистващи машини, разпределени по райони. Осигурени са допълнително 14 машини за Южната дъга на Софийския околовръстен път, както и техника за общинските пътища в районите „Банкя“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Витоша“ и „Панчарево“.

На територията на Природен парк „Витоша“ през последните дни са работили 5 снегопочистващи машини, като се извършва избутване на снежна маса и опесъчаване на пътните настилки. Към момента в готовност са 8 машини, които при необходимост ще обслужват двата основни планински пътя – кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Екипите на Столичната община ще извършват постоянен мониторинг на обстановката и ще реагират своевременно при промяна на метеорологичните условия.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се придвижват с повишено внимание и съобразена скорост. 

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Свят Преди 40 минути

Ето всичко, което трябва да знаете за Лиса „Left Eye“ Лопес и необичайните обстоятелства около нейния край

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България Преди 47 минути

В края на 2025 г. държавният дълг на България достигна 61,4 милиарда лева, което представлява 27,1% от икономиката на страната. Въпреки че дефицитът е удържан в рамките на критичните за Еврозоната 3%, данните на Министерството на финансите разкриват сериозен натиск върху хазната – разходите за заплати и социални плащания са скочили с милиарди, докато държавата е ускорила харченето и по проектите от Плана за възстановяване

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

България Преди 1 час

Служителите на НСО ще извършват проверки, промени в транспорта

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Любопитно Преди 1 час

Повече от половината от телевизионните зрители (18-59 г.) снощи избраха любимото развлекателно предаване

,

Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Боксьор, медицинска сестра и културист са сред новите претенденти в пъстрите отбори на шеф Виктор Ангелов

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Свят Преди 2 часа

Патрушев: Да не забравяме, че много кораби плават под европейски флагове

Огромен пожар унищожи театър "Саназаро" в Неапол

Огромен пожар унищожи театър "Саназаро" в Неапол

Свят Преди 2 часа

Театърът, открит през 1847 г., е една от историческите ценности на града

<p>Формула &quot;5+2&quot;: Ако изборите бяха днес</p>

"Мяра": Пет партии влизат в НС, две са на ръба - ако изборите са в средата на февруари

България Преди 2 часа

Изследването отчита 51,5% потенциална избирателна активност и декларативна подкрепа за основните формации

Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

Ще се вдигне ли здравната вноска? Истината зад бюджета на НЗОК

България Преди 2 часа

Без промени всяко увеличение на средствата ще отива на същото място, където са останалите близо 6 милиарда евро от бюджета на НЗОК за последната година

<p>Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република</p>

Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република

Свят Преди 3 часа

"Казвам ви – и вие няма да успеете"

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 3 часа

Кучерова не е била в Русия от 2018 г., но разбира, че поема риск, като се противопоставя на режима

Внимание, шофьори! Зимата се завръща с пълна сила

Внимание, шофьори! Зимата се завръща с пълна сила

България Преди 3 часа

Очакванията на метеоролозите са за значителни валежи от дъжд, като за днес е обявен оранжев код за валежи от дъжд в 11 области, а с понижаване на температурите, той ще преминава в сняг. За утре, 18 февруари, прогнозите са в цялата страна дъждът да премине в сняг и да духа силен вятър в цялата страна

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Свят Преди 3 часа

Защо някои експерти смятат, че политиката, водена от администрацията на Тръмп, може да предизвика криза в американския туристически сектор

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

България Преди 3 часа

"Снежанката" получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица"

<p>Природно явление заплашва да превърне 2026 и 2027 г. в най-горещите в историята</p>

Идва ли „Ел Ниньо“? Прогнозите за 2026 г. вещаят екстремни горещини и климатични аномалии

Любопитно Преди 3 часа

След края на охлаждащата „Ла Ниня“, светът се подготвя за рязък завой в климата. Учените очакват „Ел Ниньо“ да донесе екстремни валежи в Южна Европа и опасни засушавания в други части на планетата още тази година

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 3 часа

Джаксън води борбата за граждански права редом с Мартин Лутър Кинг-младши през 60-те години на миналия век

