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Кризата с жилищата: Идеи от Виена, Париж, Прага, Дъблин

На много места в Европа недостигът на достъпни жилища е голям. Някои градове са разработили различни проекти, за да се справят с кризата

1 октомври 2026, 06:43
Кризата с жилищата: Идеи от Виена, Париж, Прага, Дъблин
Източник: iStock

Н а много места в Европа недостигът на достъпни жилища е голям. Някои градове са разработили различни проекти, за да се справят с кризата. Вижте какво правят във Виена, Базел, Париж, Прага и Дъблин, съобщи Deutsche Welle.

Имотният пазар в Берлин е толкова брутален, че преди пет години жителите на града настояха на референдум общината да започне да изкупува жилища от големите концерни, за да свали наемите. Ставаше дума за компаниите, притежаващи над 3000 жилища - идеята беше те да бъдат принудени да продадат апартаментите на изгодна цена. Това така и не се случи, а оттогава насам цените скочиха с около 50%. 

На 20 септември 2026 Левицата спечели изборите в германската столица, след като обеща да приложи решенията от допитването и да национализира жилищата от големите концерни. В предизборната битка често се използваше думата "отчуждаване". Преговорите за бъдещата управляваща коалиция ще определят дали това ще се случи, но този вот показа нещо много ясно - кризата с жилищата и цените на наемите са голям проблем. И то не само в Берлин, а в цяла Европа.

Затова много градове избират нетрадиционни методи, с които да отговорят. Тук ще представим няколко примера.

Във Виена градът отдава жилищата

Столицата на Австрия изпада в тежка жилищна криза още след Първата световна война, когато дори работниците няма къде да бъдат подслонени. Общината започва да строи, като днес самата тя отдава над 200 000 жилища на далеч по-нисък наем от частните алтернативи и субсидира други 200 000.

Така около 60% от жителите на града плащат наем, за който общината има думата. Всичко това стабилизира цените - включително и на свободния пазар.

В Базел общината не продава земята си

Цените на парцелите също растат, а когато инвеститорите трябва да платят много за земята под сградата, която строят, след това сметката се прехвърля върху наемателите и купувачите.

Затова в градове като Базел много от парцелите остават общински, от което печелят както местната власт, която няма нужда да инвестира в строежи, така и компаниите, които пък спестяват пари. Барселона и Лисабон също се опитват да наложат този модел от години.

В Париж общината е с предимство на пазара

Френската столица е изключително гъсто заселена, а голяма част от жилищата и парцелите са в частни ръце от дълги години. Затова от 2014 година местната власт има приоритет при всички сделки с имоти, като може да ги купува преди останалите. Целта е процентът на социалните жилища да се увеличи до 30 през 2035 година.

В същото време както в столицата, така и в съседните селища се изкупуват все повече търговски сгради, които да бъдат превърнати в жилища. В целия регион Ил дьо Франс, който включва и Париж, има 61 подобни проекта, в рамките на които трябва да бъдат създадени до 8200 нови жилища.

В Прага специалистите, от които градът се нуждае, са приоритет

В Прага приоритетът е върху тези професии, от които градът има нужда, за да функционира - за медицински работници, полицаи, учители и сметосъбирачи се строят специални жилища. Вече са изградени около 660 такива.

Дружеството, което управлява тези сгради, е дъщерна компания на чешка банка, която смята в идните 40 години да поддържа наемите с 20% под пазарното ниво с помощта на европейски субсидии. Кой ще се нанесе в енергийно ефективните апартаменти не се решава от банката, а например от клиниките и държавни институции, които сключват рамкови споразумения и по този начин могат да привлекат нови служители с изгодни условия за наем.

В Дъблин предлагат жилища не за да печелят

Дъблин, който е сред най-скъпите столици в Европа, също се опитва да задържи хората с малък и среден доход. Заради ръста на инвестиции в недвижими имоти и привличането на големите технологични концерни в Ирландия, цените на наемите скочиха. Социалните жилища не са достатъчни, а списъците за тях са безкрайни.

През 2021 година бе въведена специална програма в подкрепа на най-засегнатите - хората с доходи до 66 000 евро, които изкарват твърде много, за да получат социално жилище, но пък недостатъчно за да се сдобият с добър апартамент на пазара. В рамките на програмата институции и неправителствени организации предлагат жилища без печалба. Ирландското правителство се надява до края на десетилетието да изгради 18 000 подобни жилища. А нужда определено има - миналата година за 104 жилища по програмата кандидатстваха 4200 души. 

За да се възстанови балансът между търсенето и предлагането в големите градове в Европа, определено трябва да бъдат създадени още много подобни възможности.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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