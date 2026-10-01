Медици алармират: Липсата на телесни мазнини води до хормонален срив и чупливи кости

В свят, доминиран от фитнес културата, новите медикаменти за отслабване и социалните мрежи, преследването на тяло с релеф „до кост“ отново се превръща водещ приоритет. Все повече хора се стремят към минимален процент телесни мазнини.

Но докато медицинските вреди от затлъстяването са добре познати, експертите алармират за другата крайност: прекалено ниският процент мазнини в тялото е също толкова опасен и може да бъде фатален, съобщава BBC.

„Трябва да се научим да обичаме мазнините си. Те изпълняват изключително важни биологични функции“, посочва д-р Елиф Орал, ендокринолог и професор по медицина в Университета в Мичиган.

Защо мазнините са жизненоважен орган?

През последните десетилетия науката промени изцяло виждането си за телесните мазнини. Те не са просто пасивен склад за излишна енергия, а активен ендокринен орган, който непрекъснато комуникира с целия ни организъм:

Контролират хормоните: Мастните клетки произвеждат хормона лептини, който сигнализира на мозъка, че разполагаме с достатъчно енергия. Когато лептиновите нива спаднат твърде много, мозъкът изпада в състояние на „глад“ и спира второстепенни биологични процеси като възпроизводството и имунната защита.

'Powerful and beautiful': Here's why we all need body fat https://t.co/HBgaLlsMkj — YYC Health Nut (@yychealthnut) September 28, 2026

Терморегулация: Белите мазнини изолират тялото, докато кафявите и бежовите мазнини изгарят енергия, за да поддържат телесната температура.

Резерв при заболяване: Научни изследвания показват, че хората на средна и по-зряла възраст с умерени мастни резерви имат по-високи шансове за оцеляване при сериозни инфекции, инсулти и сърдечносъдови инциденти - феномен, известен като „парадокс на затлъстяването“.

Какво се случва, когато мазнините спаднат твърде много?

Когато подкожната мазнина се понижи под критичния праг вследствие на строги диети и прекомерни тренировки, тялото преминава в режим на оцеляване:

Костната система отслабва: Спира възстановяването на костите, което драстично увеличава риска от фрактури и остеопороза.

Мускулна дистрофия: Организзмът започва да разгражда собствената си мускулна тъкан, за да осигури енергия.

Срив в хормоналната система: При мъжете нивата на тестостерон спадат критично, а при жените атлети често се наблюдава нередовен цикъл или пълна аменорея (спиране на менструацията).

Срив на имунитета: Тялото губи способността си да се бори с най-обикновени инфекции.

Колко мазнини са ни нужни всъщност?

Нормалните стойности варират според пола, възрастта и генетиката:

Здрави мъже: 10% – 20% телесни мазнини.

Здрави жени: 20% – 29% телесни мазнини.

Елитни спортисти: Дори при професионални атлети най-ниските регистрирани безопасни стойности са около 10% за мъже и 16% за жени.

Експертите предупреждават, че домашните кантари, кантарчетата със сензори и калиперите често дават грешни резултати, подвеждайки хората, че процентът им мазнини е 1-2%, което биологично е несъвместимо с живота.

Вместо да се фокусираме върху пълното изчистване на мазнините, ключово е да се борим единствено с така наречената висцерална мазнина (натрупваща се около коремните органи), като същевременно поддържаме здравословен баланс с правилно хранене и силови тренировки.