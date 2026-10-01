Огромно откритие в Космоса: Луна на Уран е криела океан, 40 пъти по-дълбок от Тихия

А риел - една от луните на Уран, в миналото може да е криела огромен океан под ледената си кора, пише "Сайънс дейли".

До този извод са стигнали американски учени от Института за планетарни науки в Тусон, Аризона, след като са изследвали разположението на пукнатините по повърхността на спътника. Изследването им е публикувано в сп. Icarus.

Океанът на Ариел може да е бил с дълбочина над 170 километра. За сравнение - средната дълбочина на Тихия океан на Земята е 4 километра.

Ариел е сравнително малка луна с диаметър около 1160 километра, отличаваща се с необичайно сложна пресечена повърхност. Тя е най-ярката сред луните на Уран и е втората най-близка до планетата. Въпреки малкия си размер Ариел е сред петте най-големи луни на Уран.

Авторите на настоящото изследване са използвали компютърно моделиране, за да сравнят мрежата от пукнатини с модел на приливните сили, възниквали в недрата на спътника.

Изследователите са установили, че разположението на пукнатините може да се обясни добре, ако в миналото си Ариел е криел дълбок океан под ледената си повърхност.

Учените обясняват, че е възможно недрата на спътника да са били загрявани от приливни сили. В миналото орбитата му е била много по-издължена, а Уран с гравитацията си ту е разтягал, ту е свивал Ариел. Именно тези приливни сили са могли да покрият повърхността на луната с характерните пукнатини.

По-рано учени откриха, че океан под повърхността може да е имал и друг спътник на Уран - Миранда.

Океаните под ледена повърхност са една от най-актуалните теми в търсенето на извънземен живот, като се предполага, че такива съществуват на спътници на Юпитер и Сатурн, а според настоящото изследване - вероятно и на Уран.

Авторите му отбелязват, че за да се провери това предположение, е необходима специална мисия до Уран, тъй като системата на тази планета е изследвана отблизо само от "Вояджър 2" през 1986 г. Ако наличието на океан бъде потвърдено, ледените спътници на Уран ще се превърнат в нови кандидати за търсене на условия, подходящи за живот.