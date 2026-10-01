Любопитно

Огромно откритие в Космоса: Луна на Уран е криела океан, 40 пъти по-дълбок от Тихия

Компютърно моделиране на американски учени показва, че пукнатините по повърхността на спътника се дължат на приливни сили и вода с дълбочина над 170 км

1 октомври 2026, 06:40
Огромно откритие в Космоса: Луна на Уран е криела океан, 40 пъти по-дълбок от Тихия
Източник: Istock

А риел - една от луните на Уран, в миналото може да е криела огромен океан под ледената си кора, пише "Сайънс дейли".

До този извод са стигнали американски учени от Института за планетарни науки в Тусон, Аризона, след като са изследвали разположението на пукнатините по повърхността на спътника. Изследването им е публикувано в сп. Icarus.

Океанът на Ариел може да е бил с дълбочина над 170 километра. За сравнение - средната дълбочина на Тихия океан на Земята е 4 километра. 

Ариел е сравнително малка луна с диаметър около 1160 километра, отличаваща се с необичайно сложна пресечена повърхност. Тя е най-ярката сред луните на Уран и е втората най-близка до планетата. Въпреки малкия си размер Ариел е сред петте най-големи луни на Уран.

Авторите на настоящото изследване са използвали компютърно моделиране, за да сравнят мрежата от пукнатини с модел на приливните сили, възниквали в недрата на спътника.

Изследователите са установили, че разположението на пукнатините може да се обясни добре, ако в миналото си Ариел е криел дълбок океан под ледената си повърхност.

Учените обясняват, че е възможно недрата на спътника да са били загрявани от приливни сили. В миналото орбитата му е била много по-издължена, а Уран с гравитацията си ту е разтягал, ту е свивал Ариел. Именно тези приливни сили са могли да покрият повърхността на луната с характерните пукнатини.

По-рано учени откриха, че океан под повърхността може да е имал и друг спътник на Уран - Миранда.

Океаните под ледена повърхност са една от най-актуалните теми в търсенето на извънземен живот, като се предполага, че такива съществуват на спътници на Юпитер и Сатурн, а според настоящото изследване - вероятно и на Уран. 

Авторите му отбелязват, че за да се провери това предположение, е необходима специална мисия до Уран, тъй като системата на тази планета е изследвана отблизо само от "Вояджър 2" през 1986 г. Ако наличието на океан бъде потвърдено, ледените спътници на Уран ще се превърнат в нови кандидати за търсене на условия, подходящи за живот.

Източник: БТА/Елена Христова    
Ариел Уран Подледен океан Спътници на Уран Извънземен живот Космически изследвания Планетарни науки Астрономия Приливни сили Вояджър 2
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Босът на Ford: Европа вече загуби битката с китайките автомобили

Босът на Ford: Европа вече загуби битката с китайките автомобили

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Рубио нареди на иранската делегация да напусне САЩ след провала на преговорите

Свят Преди 10 минути

Сред представителите беше и иранският външен министър Абас Арагчи, който отпътува от Ню Йорк за Доха

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

"Бях приел всичко за даденост": Бен Афлек проговори за тежката загуба на родителите си

Свят Преди 15 минути

Холивудският актьор Бен Афлек говори за първи път открито за тежката загуба на майка си и баща си, които починаха един след друг през 2026 г. Той сподели как трагедията е променила изцяло погледа му върху детството и жертвите на неговото семейство

Отговорността започва отвътре - ЛЕВ ИНС превръща служителите си в двигател на добри каузи

Отговорността започва отвътре - ЛЕВ ИНС превръща служителите си в двигател на добри каузи

Любопитно Преди 27 минути

„Корпоративен базар с кауза“ поставя хората в компанията в центъра на социалната ангажираност

Джим Кери

Джим Кери се ожени тайно за 32 години по-младата си приятелка

Любопитно Преди 32 минути

64-годишният холивудски актьор Джим Кери сключи брак с 32-годишната си приятелка Мин А на дискретна церемония в Лос Анджелис. Звездата минава под венчило за трети път, въпреки че с години публично заявяваше, че никога повече няма да се ожени

,

Първият филм от света на „Игра на тронове“ излиза през лятото на 2029 г.

Любопитно Преди 33 минути

Докато режисьорът Оуен Харис подготвя историческата за Вестерос лента, феновете очакват новите сезони на сериалите „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Технологии Преди 36 минути

Google обмисля въвеждането на нов тип абонаментни плащания за приложенията в Android. Вместо потребителят да плаща фиксирана сума всеки месец, да може да бъде таксуван според това колко време точно е използвал дадената услуга

Земетресение край Тополовград

Земетресение край Тополовград

България Преди 43 минути

Трусът е регистриран в 7:24 часа тази сутрин

,

Военновъздушните сили на НАТО демонстрираха своите изтребители

Свят Преди 52 минути

В мисията се включиха испански, италиански и турски машини

Мария и Крис

Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

Любопитно Преди 53 минути

Мария напусна „Игри на волята“ по медицински причини, след като контузия прекъсна приключението ѝ в екстремното риалити

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Посрещнаха пасажерите от злополучния полет на Flydubai, в който пилот нападна капитана

Свят Преди 1 час

Капитанът Смит Мачхар бе обявен за герой от Израел и Индия, след като оцеля след нападение с нож във въздуха и предотврати самолетна катастрофа

<p>Гълъб Донев:&nbsp;Никой няма да ходи по къщите и да търси&nbsp;ракия</p>

Гълъб Донев: Текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени

България Преди 1 час

Финансовият министър увери, че санкциите няма да са насочени към хората, които произвеждат ракия за лична употреба

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Свят Преди 1 час

Мярката влиза в сила за три месеца, но бензиностанциите не са задължени автоматично да прехвърлят цялото намаление върху цените

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Свят Преди 1 час

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“ за иранска следа, но разследването продължава

Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет

Васил Терзиев поема временно транспорта на София, търси нов заместник-кмет

България Преди 1 час

Виктор Чаушев приключва работата си след година на поста

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

Свят Преди 1 час

Женевска Библия от 1599 г. показва предполагаемото местоположение на библейския Едем.

<p>Празнуваме деня на закрилата и вярата, кой има имен ден</p>

Покров Богородичен: Каква е историята на празника и кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

На 1 октомври православната църква почита Покрова на Пресвета Богородица, както и паметта на светите Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg
1

Изпращаме топъл и сух септември

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ОКТОМВРИ 2026: време е за есенно настроение

Edna.bg

Учени откриха неочакван знак за нарцистични черти при жените

Edna.bg

Демерджиев: За разлика от други знакови случаи през годините, за убийството на Илиян Филипов вече има задържан

Nova.bg

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Nova.bg