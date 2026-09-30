Един от петимата арестувани до военна база в Англия е подал сигнал

П редполагаемият заговор за атака срещу британска военновъздушна база, използвана от САЩ за удари срещу Иран, e бил осуетен, след като в полицията се е обадил един от задържаните по-късно петима британци, пише „Таймс“.

Информацията засили интригата около събитията, разиграли се в неделя край базата на Кралските военновъздушни сили във Феърфорд, отбелязва „Ройтерс“.

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Тогава полицията арестува петима души, всички на около 20-годишна възраст, по подозрение в тероризъм и престъпления, свързани с взривни вещества.

Петимата задържани бяха освободени под гаранция, въпреки че американският президент Доналд Тръмп каза, че те са възнамерявали да нанесат „големи щети“. Освен това държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая има „намеса от чуждестранен субект“.

Според „Таймс“ един от петимата мъже, които са жители на Лондон, се е обадил на спешните служби малко преди задържането им в ранните сутрешни часове.

Наблюдение, тест на сигурността или демонстрация, с която да се отправи послание до британското правителство – работи се по всички тези версии - разследващите не са сигурни дали мъжът, подал сигнала до полицията, се е уплашил или обаждането му е било част от плана.

Най-вероятно задържаните мъже са действали по мотиви, свързани с Иран, въпреки че не се изключва и възможността за руска саботажна операция или ислямистки заговор, отбелязва „Ройтерс“.

Ново развитие за вероятните терористи край военна база в Англия

Иран отрича каквато и да е връзка със случая.

Британската полиция за борба с тероризма вчера обяви, че в микробусите, използвани от задържаните мъже, е било открито известно количество бензин, но не и импровизирано взривно устройство.