Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Това ще стане на редовно заседание на Столичния общински съвет

13 ноември 2025, 07:37
П оскъпване на зоните за платено паркиране предстои да обсъди Столичният общински съвет (СОС) на редовно заседание. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на съвета. 

Общинските съветници ще разгледат промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община по предложение на кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници.

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

Сред акцентите в нея са уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30 ч., включително в неделя за синята зона, разширяване на обхвата на зелената зона и превръщане на част от зелените подзони в сини, двойно повишение на цените за синя зона – четири лв./час, зелена зона – два лв./час. Предлага се още част от събраните пари за паркиране да остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите да отиват в Центъра за градска мобилност.

Разширяват синята зона в София

Общинският съвет предстои да обсъди и промяна в структурата и числеността на администрацията на Столичната община, предложена от кмета на София Васил Терзиев. Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията "Заместник-кмет по градоустройство". Предвижда се още създаването на ново направление "Сигурност", звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията. Не се предвижда увеличаване на щатните бройки - Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно, пише в доклада на кмета Терзиев.

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО

В дневния ред е още доклад за даване на съгласие Центърът за градска мобилност да сключи договор за банков кредит за финансиране на разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача. С друг доклад се очаква осигуряване на финансиране на проекти от "Програма за обновяване на подвижния състав и специализирана техника за поддръжка на наземния обществен транспорт на София за периода 2024 - 2030 година".

Източник: София Господинова, БТА    
СОС зони паркиране София
