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България и Северна Македония подписаха План за сътрудничество в здравеопазването

Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 16:41
България и Северна Македония подписаха План за сътрудничество в здравеопазването
Източник: МЗ

М инистърът на здравеопазването Катя Ивкова и колегата ѝ от Република Северна Македония Сашо Клековски подписаха в София План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството в областта на здравеопазването и медицинската наука. Планът надгражда споразумението между правителствата на двете държави, подписано на 20 октомври 2000 г. в София.

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"Бъдещето на здравеопазването не се определя от границите между държавите, а от способността ни да обединяваме знания, технологии и експертиза в името на пациентите. България има потенциала да бъде двигател на регионалното сътрудничество в медицината. Амбицията ни е подписаният днес План да се превърне в реални проекти с измерими резултати. Защото истинската стойност на всяко споразумение се измерва не с подписите под него, а с ползите за хората“, каза министър Ивкова, цитирана в съобщението.

"Нашите здравни системи са изправени пред сходни предизвикателства, а споделянето на опит и добри практики ни позволява да намираме по-ефективни решения. Вярвам, че преките контакти между лечебните заведения и медицинските специалисти ще дадат нов тласък на партньорството ни и ще допринесат за по-качествена и достъпна медицинска помощ“, каза министър Сашо Клековски.

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След подписването на документа двамата министри посетиха Специализираната болница за активно лечение по акушество и гинекология "Майчин дом“, където бяха посрещнати от изпълнителния директор на болницата и ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология в Медицински университет - София проф. Иван Костов. Те разгледаха Клиниката по неонатология и се запознаха с грижите за новородени и недоносени деца. В посещението участваха д-р Веселин Дяволов, заместник-директор по лечебно-диагностичната дейност, доц. д-р Станислава Хитрова, началник на Интензивното отделение в Клиниката по неонатология, проф. д-р Асен Николов, началник на Родилната клиника и председател на Българското дружество по акушерство и гинекология, доц. д-р Ирена Брадинова, началник на Националната генетична лаборатория.

Източник: МЗ

Сред основните теми на разговорите бяха пренаталната диагностика, масовият неонатален скрининг и бързата геномна диагностика. Обсъдени бяха възможности за съвместни пилотни проекти, споделяне на лабораторен капацитет и разширяване на скрининговите програми с допълнителни лечими наследствени заболявания. Бяха разгледани и перспективите за партньорство в областта на роботизираната гинекологична хирургия и онкогинекологията.
 
Посещението очерта практически възможности за прилагане на договореното сътрудничество чрез съвместни медицински проекти в полза на пациентите от двете държави.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Пеева    
здравеопазване България Северна Македония
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