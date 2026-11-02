България

Камион се обърна край Винище, движението по Е-79 е спряно

Трафикът към Видин и Дунав мост 2 се пренасочва през Славотин и Арчар, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана

2 ноември 2026, 15:09
Камион се обърна край Винище, движението по Е-79 е спряно
Заради преобърнат на шосето тир временно е затворен Е-79 край Монтана   
Източник: БТА
  • Пътят Е-79 при село Винище е временно затворен заради преобърнат тир.
  • Няма пострадали, а движението е пренасочено през Славотин и Арчар към Видин.
  • Ограничението ще остане до изтеглянето на камиона и претоварването на товара му.

Тир се преобърна и блокира път Е-79

Временно е затворен за движение главния път за тежкотоварни камиони Е-79.

Причина за това е преобърнат тир при село Винище в община Монтана, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Монтана.

При произшествието няма пострадали граждани, пътят ще остане затворен до изтеглянето на преобърнатия камион и претоварване на неговия товар. Автомобилният трафик по направлението от Монтана към Видин и Дунав мост 2 при Видин-Калафат и обратно е пренасочен по алтернативен маршрут Монтана – село Славотин – село Арчар – Видин – Дунав мост 2, уточниха от Областното пътно управление в Монтана.

Катастрофа с камиони затвори пътя Видин – Монтана

Седемнадесет души са били ранени при 11 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта на ведомството.  

През изминалото денонощие е получена информация за един допълнително починал участник в движението в резултат на ПТП, настъпило през предходен период, допълват от МВР.

В София са настъпили 26 леки пътни инцидента. Няма регистрирани тежки катастрофи.

От началото на годината произшествията са 5783, при които има 413 загинали и 7166 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г се отчитат с 41 повече загинали тази година.

Източник: БТА    
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