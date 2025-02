Онкологично болни деца изпращат трогателни послания на папа Франциск по време на лечението му от пневмония

П едиатрични пациенти с рак в болницата „Джемели“ в Рим, където папа Франциск се лекува от двустранна пневмония, изпратиха трогателни бележки за оздравяване, придружени от сърдечни рисунки. Сред тях беше и илюстрация на един от любимите детски анимационни герои – Пепа Пиг.

Франциск беше хоспитализиран в петък, 14 февруари. Това е четвъртата му хоспитализация, откакто беше избран за папа през 2013 г. 88-годишният Свети отец е особено уязвим към респираторни заболявания, тъй като в началото на 20-те си години е претърпял операция за отстраняване на част от единия си бял дроб.

Пресслужбата на Ватикана публикува снимки на детските рисунки, изпратени до папата от отделението по детска онкология. Една от тях, придружена от рисунка на Пепа Пиг, гласи: „За нашия здрав папа Франциск.“ Друга бележка изобразява папата със знак за мир, цветя и гълъби.

В едно от писмата Джулия, малко момиче, отправя емоционално послание към Светия отец:

„Скъпи папа Франциск, надявам се скоро да те изпишат, но трябва да кажа, че чувството да бъдеш толкова близо до нас, дори в моменти на физическо разстояние, ме кара да се чувствам по-добре в този нов лечебен път.

Днес бях впечатлена от млада жена от Албания и нейната петмесечна дъщеря. Наистина е вярно, че в болниците разбираш силата на човечеството! Желая на всички деца по света да намерят място без страдание и да открият пътя към истинската красота. Моля се за вас, за цялото човечество, а за себе си се моля само за малко повече смелост. С любов, Джулия.“"

Here is a translated letter in full from a sick child who is in the same hospital as the ailing pope:



Dear Pope Francis,



I hope you can be discharged as soon as possible, but I must admit that feeling you so close, even if there is physical distance, reassures me greatly on… pic.twitter.com/4LBgqzfpcY