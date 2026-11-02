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Агент от Сикрет Сървис разкри най-лесния начин да разпознаем лъжеца

Забравете за очния контакт и езика на тялото - истинският ключ се крие в избора на думи и гласа, твърди експерт с 25 години опит

2 ноември 2026, 13:04
Агент от Сикрет Сървис разкри най-лесния начин да разпознаем лъжеца
Източник: iStock

А ко мислите, че хората предават лъжите си чрез езика на тялото или избягване на очния контакт, вероятно грешите. Брад Бийлър - бивш агент от американската служба Сикрет Сървис (Secret Service) с 25-годишен опит в разпитите, полиграфските тестове и защитата на президента Джордж Х. У. Буш - разкрива кои са истинските признаци на дезинформацията, пише Daily Mail.

Бийлър е провел повече криминални полиграфски изследвания от всеки друг агент в историята на Сикрет Сървис. Според него истината трябва да се лее плавно, точно като филмова лента. Човекът, който казва истината, може лесно да „превърти назад“, да превърти напред и отново да започне да разказва без усилие.

„Проблемът при измислената история е, че за хората е много трудно да я превъртат назад и напред в съзнанието си, да помнят какви са били миризмите или усещанията им, защото цялата ситуация е изкуствено създадена“, обяснява той.

Системата L.I.A.R.S. - 5 сигнала, че ви спестяват истината

Бийлър създава проста система от червени (или жълти) лампички, наречена с акронима L.I.A.R.S. (от англ. „лъжци“):

  1. L - Latency (Закъснение): Промишлено дълга пауза преди отговор на елементарен въпрос.
  2. I - Incongruence (Несъответствие): Думите не отговарят на тона на гласа или жестовете (например човек казва „Не“, но кима утвърдително с глава).
  3. A - Avoidance (Избягване): Избягване на конкретния въпрос чрез общи фрази като „по принцип“, „обикновено“ или „по правило“.
  4. R - Resistance (Съпротива): Когато лъжецът се почувства засегнат от въпроса и бързо прехвърля топката обратно към вас („Как изобщо можеш да ме питаш такова нещо?!“).
  5. S - Shifting vocal inflection (Промяна в интонацията): Тонът на гласа се повишава в края на изречението и отговорът започва да звучи като въпрос (например: „Да?“).

Митове за полиграфа и езика на тялото

Експертът разбива и няколко популярни мита:

Очният контакт: За разлика от масовото схващане, лъжците често поддържат по-добър и продължителен очен контакт от хората, които казват истината, тъкмо защото се опитват да контролират реакцията си и да изглеждат убедителни.

7 признака, че си влюбена в лъжец
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Детекторът на лъжата: Полиграфът всъщност не засича самите лъжи, а стреса - отчита промени в пулса, дишането, потенето и кръвното налягане.

Бийлър допълва, че най-бързият начин да получите истината от някого, е просто да го изслушате без осъждане. Все пак той съветва да използваме системата L.I.A.R.S. като „предупредителни лампички на таблото на автомобил“, а не като 100-процентова присъда, за да не съсипваме отношенията си с близки и приятели.

Източник: Daily Mail    
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