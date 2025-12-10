Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

М аскирани мъже, завързване за дърво и отчаян зов за помощ на 911 се оказаха част от план, организиран не от престъпници, а от майка, инсценирала отвличането на дъщеря си с увреждания в опит да я предпази от онлайн измамник, предаде New York Post.

Тамара „Тами“ Хамби от Арканзас, бивш член на управителния съвет на местната библиотека, се предаде на полицията, след като е наела трима души, за да отвлекат 22-годишната ѝ дъщеря, съобщават властите.

На 17 ноември полицията е получила сигнал за възможно отвличане на дъщерята на Хамби, която има интелектуални и физически увреждания.

Според разследващите, майката е измислила схемата, за да даде урок на дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет, включително с измамник, който се е представял за известния кънтри певец Люк Брайън.

В плана е участвала и Шанън Чайлдърс, домашна асистентка, която се грижи за младата жена.

Идеята на Хамби била човек, представящ се за сътрудник на Люк Брайън, да се свърже с дъщеря ѝ и да уреди среща. След това той трябвало да я вземе, да я закара на поле, да поиска пари и да я завърже за дърво. Планът предвиждал майката да се появи в ролята на „спасителка“.

Чайлдърс наела двама мъже – Дейвид Куах и Нико Острия – за изпълнението на плана. Те се появили в дома на Хамби със ски маски и отвлекли дъщеря ѝ.

По време на акцията обаче Острия объркал пътя и закарал момичето на друго поле. Там я завързали за дърво със свински опашки. Младата жена успяла да се освободи и да избяга, но била повалена на земята от двамата мъже, които отново я завързали. През цялото време майка ѝ наблюдавала случващото се.

Въпреки това, дъщеря ѝ успяла да се измъкне отново и да се обади на спешния телефон 911.

„Дъщерята на Хамби се страхуваше за живота си и през цялото време на разговора ни стискаше силно плюшено мече“, се казва в доклада на полицията.

След инцидента Тами Хамби е подала оставка от поста си в библиотеката.

Съпругът ѝ, Джефри Хамби, заяви пред медиите, че жена му се е опитвала да направи правилното нещо, организирайки „интервенция“, след като семейството се притеснило от онлайн активността на дъщеря им.

„Хищникът е изградил връзка с нея, представяйки се за Люк Брайън, когото дъщеря ми обожава. През последните шест месеца той е създал нещо като травматична връзка с нея и се опитваше да я примами“, каза Джефри.

Той твърди, че дори след като са ѝ отнели устройствата, тя намирала начини да общува с фалшивия Люк Брайън, чийто номер е бил проследен до Нигерия.

„Опитахме всичко, но тя не спря да общува с него и той щеше да я вземе. Затова съпругата ми, без мое знание, заедно с асистентката и няколко техни приятели, се опитаха да направят тази интервенция“, обясни той.

Бащата признава, че планът е бил „зле замислен“ и „много лошо изпълнен“. Той добави, че е имало „репетиция“ на отвличането, за да се гарантира, че дъщеря му няма да бъде наранена.

„По-рано същия ден те са репетирали със свинските опашки, за да ги оставят хлабави, така че тя да може да ги свали. Вместо това, в борбата да се измъкне, тя ги е затегнала и е наранила китките си“, каза Джефри.

Тами Хамби е обвинена в отвличане, противозаконно лишаване от свобода, малтретиране на уязвимо лице, нанасяне на телесна повреда и терористична заплаха. Куах, Острия и Чайлдърс също са арестувани във връзка с инсценировката.

И четиримата обвиняеми в момента не са в ареста. Хамби ще се яви отново в съда в сряда, 10 декември.