Свят

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

10 декември 2025, 11:57
Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок
Източник: iStock

М аскирани мъже, завързване за дърво и отчаян зов за помощ на 911 се оказаха част от план, организиран не от престъпници, а от майка, инсценирала отвличането на дъщеря си с увреждания в опит да я предпази от онлайн измамник, предаде New York Post

Тамара „Тами“ Хамби от Арканзас, бивш член на управителния съвет на местната библиотека, се предаде на полицията, след като е наела трима души, за да отвлекат 22-годишната ѝ дъщеря, съобщават властите.

На 17 ноември полицията е получила сигнал за възможно отвличане на дъщерята на Хамби, която има интелектуални и физически увреждания. 

Според разследващите, майката е измислила схемата, за да даде урок на дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет, включително с измамник, който се е представял за известния кънтри певец Люк Брайън.

В плана е участвала и Шанън Чайлдърс, домашна асистентка, която се грижи за младата жена.

Идеята на Хамби била човек, представящ се за сътрудник на Люк Брайън, да се свърже с дъщеря ѝ и да уреди среща. След това той трябвало да я вземе, да я закара на поле, да поиска пари и да я завърже за дърво. Планът предвиждал майката да се появи в ролята на „спасителка“.

Чайлдърс наела двама мъже – Дейвид Куах и Нико Острия – за изпълнението на плана. Те се появили в дома на Хамби със ски маски и отвлекли дъщеря ѝ.

По време на акцията обаче Острия объркал пътя и закарал момичето на друго поле. Там я завързали за дърво със свински опашки. Младата жена успяла да се освободи и да избяга, но била повалена на земята от двамата мъже, които отново я завързали. През цялото време майка ѝ наблюдавала случващото се.

Въпреки това, дъщеря ѝ успяла да се измъкне отново и да се обади на спешния телефон 911.

„Дъщерята на Хамби се страхуваше за живота си и през цялото време на разговора ни стискаше силно плюшено мече“, се казва в доклада на полицията.

След инцидента Тами Хамби е подала оставка от поста си в библиотеката.

Съпругът ѝ, Джефри Хамби, заяви пред медиите, че жена му се е опитвала да направи правилното нещо, организирайки „интервенция“, след като семейството се притеснило от онлайн активността на дъщеря им.

„Хищникът е изградил връзка с нея, представяйки се за Люк Брайън, когото дъщеря ми обожава. През последните шест месеца той е създал нещо като травматична връзка с нея и се опитваше да я примами“, каза Джефри.

Той твърди, че дори след като са ѝ отнели устройствата, тя намирала начини да общува с фалшивия Люк Брайън, чийто номер е бил проследен до Нигерия.

„Опитахме всичко, но тя не спря да общува с него и той щеше да я вземе. Затова съпругата ми, без мое знание, заедно с асистентката и няколко техни приятели, се опитаха да направят тази интервенция“, обясни той.

Бащата признава, че планът е бил „зле замислен“ и „много лошо изпълнен“. Той добави, че е имало „репетиция“ на отвличането, за да се гарантира, че дъщеря му няма да бъде наранена.

„По-рано същия ден те са репетирали със свинските опашки, за да ги оставят хлабави, така че тя да може да ги свали. Вместо това, в борбата да се измъкне, тя ги е затегнала и е наранила китките си“, каза Джефри.

Тами Хамби е обвинена в отвличане, противозаконно лишаване от свобода, малтретиране на уязвимо лице, нанасяне на телесна повреда и терористична заплаха. Куах, Острия и Чайлдърс също са арестувани във връзка с инсценировката.

И четиримата обвиняеми в момента не са в ареста. Хамби ще се яви отново в съда в сряда, 10 декември.

Източник: New York Post    
инсценирано отвличане измама в интернет майка дъщеря с увреждания Люк Брайън 911 арест урок уязвимо лице Арканзас
Последвайте ни

По темата

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Фискалният съвет: Пенсионната вноска неминуемо ще се повиши

Фискалният съвет: Пенсионната вноска неминуемо ще се повиши

pariteni.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 20 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

Заради стачките през май: ЦГМ удължава срока на картите за градски транспорт с 6 дни

Заради стачките през май: ЦГМ удължава срока на картите за градски транспорт с 6 дни

България Преди 36 минути

Активирането на допълнителните дни обаче не става автоматично

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Свят Преди 1 час

Протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 1 час

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Водачът, който е сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Свят Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 2 часа

Продължава да се следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Любопитно Преди 2 часа

Съдия Луис Дж. Лиман постанови, че процесът, който първоначално трябваше да започне на 9 март 2026 г., се отлага за 18 май заради натоварения му график

<p>Сложиха макет на Пеевски в Народното събрание</p>

ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в Народното събрание

България Преди 2 часа

Картоненият макет е взел мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало", тъй като той отсъства от заседанието

<p>Китайка се омъжи за войника, спасил я от земетресение като дете</p>

Трогателна любовна история: Жена се омъжи за войника, спасил я от земетресение като дете

Любопитно Преди 2 часа

Млада китайка се омъжи за войника, спасил я като дете от развалините при земетресението в Съчуан -дванадесет години по-късно майка ѝ го разпознава в ресторант - двамата се свързват отново, влюбват се и днес живеят щастливо

Големи победи очакват 4 зодии през декември

Големи победи очакват 4 зодии през декември

Любопитно Преди 2 часа

През декември 2025 г. късметът и успехът ще бъдат на страната на определени зодиакални знаци

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg