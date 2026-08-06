„Няма лоши кучета, има хора, които ги третират като играчки“: Треньорът и зоопсихолог Александър Георгиев специално за Vesti.bg

П оредният инцидент с нападнато дете от куче от едра порода - този път 8-годишно Кане Корсо в Карлово - отново повдигна въпроса за безопасността, правилното отглеждане и отговорността на собствениците. В общественото пространство бързо се появиха познатите дебати за „опасните породи“ и нуждата от строги забрани. За Vesti.bg потърсихме мнението на зоопсихолога и треньор на кучета Александър Георгиев. Според него подобни ситуации никога не са случайност, а закономерен резултат от поредица от човешки грешки.

„Не говорим кучешки, те не говорят човешки“