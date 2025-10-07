Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

О бщина Царево предупреждава жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни заради продължаващите валежи и динамичната метеорологична обстановка.

От пресцентъра на Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина.

Заради проливния дъжд 7 октомври е обявен за неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община.

Продължаваме да следим обстановката. При възникване на риск от наводнения ще бъдат предприети съответните действия, посочват от Общината.

Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района.