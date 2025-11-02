България

"Нестандартен бохем с хаплив хумор": Изпратихме Иван Тенев в последния му път

Той е носител на редица награди в България и чужбина

И ван Тенев ще остане вечен с хубавите думи, които е написал. Въпреки годините, които минават, мисля, че стиховете и текстовете му са най-ценното нещо, което ще остане след него. Това каза поп певецът Искрен Пецов на поклонението пред тленните останки на журналиста, художник, текстописец и общественик Иван Тенев. Поклонението се състоя днес в столичната църква „Свети Седмочисленици“.

На въпрос кога и как се е запознал с Иван Тенев, Искрен Пецов отговори: „С Иван се запознахме още през 1986-1987, когато се явявах за първи път на разни конкурси и фестивали. Тогава имаше младежки фестивал и всички автори, естествено, бяхме заедно - авторите на текстовете, авторите на музиката. Аз тогава тепърва навлизах в музиката."

„Не си спомням точно кой ме запозна с Иван Тенев. Сбирката на всички музиканти беше пред Националното радио на „Синьото кафе“. Всички минавахме оттам и се запознавахме", разказа Пецов.

„В началото на кариерага си, гледах на Иван като на един човек, който е супер недостижим. С времето, когато вече се опознахме, видях, че той просто е един от най-добрите автори на песни", коментира поп изпълнителят.

Той допълни, че „всеки може да има негова песен, така се каже, стига да му влезе под кожата."

„През годините рутинно сме се виждали по фестивали и по много конкурси като: „София пее“, „Бургас и морето“, „Златният Офей“. Виждахме се навсякъде, защото той беше в бохем и Агент Тенев, който винаги присъстваше на всички мероприятия, където се събират културтрегери. Където и да сме били, навсякъде бяхме с много добро чувство…винаги беше така", каза още Искрен Пецов.

По негови думи Иван „беше шегаджия и често пускаше по някой лаф с чашка в ръка…с готино уиски, с пурата в устата…"

„Аз съм много близък с Кристина, неговата бивша съпруга. През всичките години, когато те вече не живееха заедно, успявахме покрай нея, също да се виждахме често. Били сме заедно на вечери, на творчески срещи. Така че…Иван ще си ми остане много близък", разказа още Пецов.

„Иван беше един нестандартен бохем. С готино, остроумно, хапливо чувство за хумор. Беше и много добър приятел. Бохемският начин на живот не е толкова забележителен. Това, което е написал през годините, е златно - то ще остане със сигурност", каза в обобщение Искрен Пецов.

 Иван Тенев, популярен като Агент Тенев, почина на 30 октомври. 

Иван Тенев e роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия). Започва кариерата си не като журналист, а като художник - създава първите си карикатури, а малко по-късно с рисунките си печели редица награди не само от национални, но и от международни състезания. Публикуват ги в различни вестници и списания, сред които „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“, „Софийски университет“.

Почина Иван Тенев

Карикатурите му са представяни в над 300 изложби, 60 от които - международни. В естрадата навлиза първоначално като художник, като създава обложките на плочи, а по-късно започва да пише и текстове на песни. Иван Тенев е автор на текстовете на повече от 400 песни. Той пише текстовете на песни за Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и др. 

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създава „Агенция Тенев“, която се занимава с организиране на музикални и шоу програми, светско хроникьорство. Предаванията на „Агенция Тенев“ се излъчват в радио „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), „Дарик радио“, в спортната рубрика „Трето полувреме“ на Българската национална телевизия (БНТ) и др. Иван Тенев продължава да пише за различни вестници и списания и е познат в медийните среди с прозвището си Агент Тенев. През годините е пише във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Нощен труд”, „Софийски вестник”, списание „Хайлайф – Интрига”, Cool Magazine и други.

Иван Тенев е носител на редица награди в България и чужбина. 

Вижте повече в нашата галерия:

Изпратихме Иван Тенев в последния му път
4 снимки
Иван Тенев
Иван Тенев
Иван Тенев
Иван Тенев
Източник: БТА    
Иван Тенев Агент Тенев Поклонение Погребение София Журналист Текстописец Художник Общественик Кристина Димитрова
