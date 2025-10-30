„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

Н аричаха Иван Тенев вечния бохем - и с право.

Животът му беше пъстра галерия от истории, смях, музика и необичайни срещи. За неговия бохемски дух се разказват легенди - толкова многобройни, че биха запълнили няколко тома.

Почина Иван Тенев

Сред тях блестят и спомените за срещите му с папа Йоан Павел II, Далай Лама, Чарлз Бронсън, Антонио Бандерас… и още десетки личности, които в очите на Агента никога не бяха просто звезди, а хора с истории.

В последната година здравето на светския хроникьор, текстописец и най-известен Агент на републиката се влоши, и неведнъж се наложи да постъпи в болница. Въпреки това духът му остана същият - тихо ироничен, непримирим и винаги с усмивка.

На 2 септември той навърши 74 години. Празненство нямаше да има – но през живота си Иван Тенев беше отпразнувал достатъчно големи моменти, за да компенсира за десетки рождени дни.

За своя 70-и юбилей си подари концерт в Зала 1 на НДК - пищен, но топъл празник, на който едни от най-обичаните български изпълнители изпълниха песни по негови текстове. Заради пандемията тържеството се забави, но публиката - и любовта към него - не закъсняха.

Паметни останаха и именните му дни, когато традиционно се събираха трима Ивановци - Иван Славков, Иван Гарелов и Иван Тенев. От тримата днес само Агентът остава в спомените ни, но именно неговият дух продължава да носи онова усещане за живот като празник.

А ако човек разгърне „досието“ на Иван Тенев - събирано повече от седем десетилетия - ще намери вътре всичко: рисунки, песни, интервюта, приятелства, дори и някои твърде пикантни истории.

Истории, които само един истински бохем можеше да преживее - и да разкаже така, че всички да се усмихнем.

Иван Тенев винаги умееше да разказва живота с усмивка.

Сатирик по душа, художник по образование, журналист по съдба - той беше един от последните, които можеха да направят новина от обикновен разговор и смисъл от най-малката ирония.

„Пред и да умреш - живей!“ - това беше неговото мото, изречено без поза и без страх.

След кратко боледуване, Агент Тенев си отиде от този свят, оставяйки след себе си глас, който няма да бъде забравен.

Художникът, който рисуваше с думи

Роден в София през 1951 г., Тенев завършва българска филология и приложна графика, но талантът му бързо надскача платното.

Първите му творби са карикатури, публикувани в „Стършел“ и в десетки столични издания.

Творбите му участват в национални и международни изложби в Белгия, Италия, Канада, Турция, като през 1976 и 1977 г. печели отличия от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“.

„Кой знае? Никога не казвай никога.“ - така отговаряше, когато го питаха дали ще се върне към карикатурата.

И наистина - той никога не се отказваше от изкуството, само сменяше формата му.

„Агенция Тенев“ - първата светска хроника по радиото

През 1989 г. Иван Тенев създава собствен радиобранд – „Агенция Тенев“, стартирал в ефира на БНР в предаването „Хоризонт за вас“.

Това беше не просто рубрика, а явление - пионерски опит да се преведе езикът на шоуто и културата на човечност.

По-късно форматът прераства в едночасово шоу по „Дарик радио“, а от 2008 г. се завръща отново в БНР.

„Нищо не мога да направя за вас, защото аз самият съм немощен…“ - казваше с присъщото си чувство за самоирония в едно от последните си интервюта.

Но зад скромността му стоеше човек, дал нов език на радиото - по-жив, по-свободен, по-истински.

Текстописецът, който чу музиката на думите

Още през 80-те Тенев започва да пише текстове за поп и рок песни. Работи с Кристина Димитрова и Орлин Горанов, създава емблематични проекти и обложки на плочи за звезди като Лили Иванова.

Той не просто пишеше думи за песни - той ги рисуваше с интонация, така както по-рано рисуваше с туш и перо.

Човекът зад Агент Тенев

Бил е женен за певицата Кристина Димитрова, с която имат син - Димитър.

В последните си години Тенев рядко се появяваше публично, но винаги запазваше самообладание и финес.

„Благодаря за предложението да помогнете… но няма нужда, имам човек, който се грижи за мен.“ - каза в едно от интервютата си.

Думи, които носят и самота, и достойнство, и онази усмивка, която беше негова запазена марка.

Наследството на един агент

Иван Тенев остави след себе си не просто архив от ефири, рисунки и песни.

Той остави тон - онзи особено топъл, ироничен и човечен глас, който можеше да говори за култура и за

живота така, че да ти стане по-леко.

И живя точно така - с ирония, усмивка и сърце.

Светла му памет!

Биография

Име: Иван Тенев

Псевдоним: Агент Тенев

Роден: 2 септември 1951 г., София

Починал: 30 октомври 2025 г., на 73 г.

Образование:

Българска филология, Софийски университет

„Приложна графика“, ВИИИ „Николай Павлович“

Художник и карикатурист:

Участва в 8 национални и над 60 международни изложби

Отличия от конкурса „Настрадин Ходжа“ (1976, 1977)

Член на СБХ от 1975 г.

Журналист и радиоводещ:

Създател на „Агенция Тенев“ (1989 г.)

Радио и телевизионен автор, колумнист и продуцент

Музикална кариера:

Автор на текстове и продуцент на редица български изпълнители

Семейство:

Бивша съпруга: Кристина Димитрова

Син: Димитър Тенев

Известни цитати:

„Преди да умреш – живей.“

„Кой знае? Никога не казвай никога.“

„Хубавиците носят и неприятности, но всеки трябва да се ужили, за да разбере, че розите имат и бодли.“

"Роден съм, за да бъда влюбен! Разбрах го още в ранно детство. Но после, през годините - за тези две по 25 - най-сетне установих, че най-силно съм влюбен в себе си"