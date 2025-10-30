„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

Н аричаха Иван Тенев вечния бохем - и с право.
Животът му беше пъстра галерия от истории, смях, музика и необичайни срещи. За неговия бохемски дух се разказват легенди - толкова многобройни, че биха запълнили няколко тома.
Сред тях блестят и спомените за срещите му с папа Йоан Павел II, Далай Лама, Чарлз Бронсън, Антонио Бандерас… и още десетки личности, които в очите на Агента никога не бяха просто звезди, а хора с истории.
В последната година здравето на светския хроникьор, текстописец и най-известен Агент на републиката се влоши, и неведнъж се наложи да постъпи в болница. Въпреки това духът му остана същият - тихо ироничен, непримирим и винаги с усмивка.
На 2 септември той навърши 74 години. Празненство нямаше да има – но през живота си Иван Тенев беше отпразнувал достатъчно големи моменти, за да компенсира за десетки рождени дни.
За своя 70-и юбилей си подари концерт в Зала 1 на НДК - пищен, но топъл празник, на който едни от най-обичаните български изпълнители изпълниха песни по негови текстове. Заради пандемията тържеството се забави, но публиката - и любовта към него - не закъсняха.
Паметни останаха и именните му дни, когато традиционно се събираха трима Ивановци - Иван Славков, Иван Гарелов и Иван Тенев. От тримата днес само Агентът остава в спомените ни, но именно неговият дух продължава да носи онова усещане за живот като празник.
А ако човек разгърне „досието“ на Иван Тенев - събирано повече от седем десетилетия - ще намери вътре всичко: рисунки, песни, интервюта, приятелства, дори и някои твърде пикантни истории.
Истории, които само един истински бохем можеше да преживее - и да разкаже така, че всички да се усмихнем.
Иван Тенев винаги умееше да разказва живота с усмивка.
Сатирик по душа, художник по образование, журналист по съдба - той беше един от последните, които можеха да направят новина от обикновен разговор и смисъл от най-малката ирония.
„Пред и да умреш - живей!“ - това беше неговото мото, изречено без поза и без страх.
След кратко боледуване, Агент Тенев си отиде от този свят, оставяйки след себе си глас, който няма да бъде забравен.
Художникът, който рисуваше с думи
Роден в София през 1951 г., Тенев завършва българска филология и приложна графика, но талантът му бързо надскача платното.
Първите му творби са карикатури, публикувани в „Стършел“ и в десетки столични издания.
Творбите му участват в национални и международни изложби в Белгия, Италия, Канада, Турция, като през 1976 и 1977 г. печели отличия от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“.
„Кой знае? Никога не казвай никога.“ - така отговаряше, когато го питаха дали ще се върне към карикатурата.
И наистина - той никога не се отказваше от изкуството, само сменяше формата му.
„Агенция Тенев“ - първата светска хроника по радиото
През 1989 г. Иван Тенев създава собствен радиобранд – „Агенция Тенев“, стартирал в ефира на БНР в предаването „Хоризонт за вас“.
Това беше не просто рубрика, а явление - пионерски опит да се преведе езикът на шоуто и културата на човечност.
По-късно форматът прераства в едночасово шоу по „Дарик радио“, а от 2008 г. се завръща отново в БНР.
„Нищо не мога да направя за вас, защото аз самият съм немощен…“ - казваше с присъщото си чувство за самоирония в едно от последните си интервюта.
Но зад скромността му стоеше човек, дал нов език на радиото - по-жив, по-свободен, по-истински.
Текстописецът, който чу музиката на думите
Още през 80-те Тенев започва да пише текстове за поп и рок песни. Работи с Кристина Димитрова и Орлин Горанов, създава емблематични проекти и обложки на плочи за звезди като Лили Иванова.
Той не просто пишеше думи за песни - той ги рисуваше с интонация, така както по-рано рисуваше с туш и перо.
Човекът зад Агент Тенев
Бил е женен за певицата Кристина Димитрова, с която имат син - Димитър.
В последните си години Тенев рядко се появяваше публично, но винаги запазваше самообладание и финес.
„Благодаря за предложението да помогнете… но няма нужда, имам човек, който се грижи за мен.“ - каза в едно от интервютата си.
Думи, които носят и самота, и достойнство, и онази усмивка, която беше негова запазена марка.
Наследството на един агент
Иван Тенев остави след себе си не просто архив от ефири, рисунки и песни.
Той остави тон - онзи особено топъл, ироничен и човечен глас, който можеше да говори за култура и за
живота така, че да ти стане по-леко.
И живя точно така - с ирония, усмивка и сърце.
Светла му памет!
Биография
Име: Иван Тенев
Псевдоним: Агент Тенев
Роден: 2 септември 1951 г., София
Починал: 30 октомври 2025 г., на 73 г.
Образование:
Българска филология, Софийски университет
„Приложна графика“, ВИИИ „Николай Павлович“
Художник и карикатурист:
Участва в 8 национални и над 60 международни изложби
Отличия от конкурса „Настрадин Ходжа“ (1976, 1977)
Член на СБХ от 1975 г.
Журналист и радиоводещ:
Създател на „Агенция Тенев“ (1989 г.)
Радио и телевизионен автор, колумнист и продуцент
Музикална кариера:
Автор на текстове и продуцент на редица български изпълнители
Семейство:
Бивша съпруга: Кристина Димитрова
Син: Димитър Тенев
Известни цитати:
„Преди да умреш – живей.“
„Кой знае? Никога не казвай никога.“
„Хубавиците носят и неприятности, но всеки трябва да се ужили, за да разбере, че розите имат и бодли.“
"Роден съм, за да бъда влюбен! Разбрах го още в ранно детство. Но после, през годините - за тези две по 25 - най-сетне установих, че най-силно съм влюбен в себе си"